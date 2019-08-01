Porto'nun Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ı geçirdiği sakatlık sonrası form tutmadığı gerekçesiyle göndermeye karar verdiği ifade edilirken, yıldız futbolcunun Türkiye'ye dönme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
1 Ağustos 2019 Perşembe 13:07
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2014-2015 sezonundan beri Porto'nun futbolcusu olan Vincent Aboubakar kulübü ile yol ayrımına geldi.
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Geçtiğimiz sezon dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle mayıs ayında sahalara dönebilen Kamerunlu golcü, teknik direktörü Sergio Conceiçao'nun gözüne giremedi.
Portekiz basınından A Bola ve Record'da yer alan haberlere göre Porto, hücum hattından oyuncu eksiltmenin planlarını yaparken listede ilk sıraya yazılan isim de Aboubakar oldu.
Sakatlıktan çıktıktan sonra fiziksel olarak henüz istenen seviyeye gelemeyen ve bu nedenle Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası kadrosuna da dahil edilmeyen golcü oyuncu takımında 6. forvet konumunda.
Portekiz basını yıldız futbolcuyla iki sezon kiralık formasını giydiği eski takımı Beşiktaş'ın ilgilendiğini iddia etti. Oyuncunun adı Fenerbahçe'yle de anılıyordu.