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01 Ağustos 2019, Perşembe
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Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı

Porto'nun Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ı geçirdiği sakatlık sonrası form tutmadığı gerekçesiyle göndermeye karar verdiği ifade edilirken, yıldız futbolcunun Türkiye'ye dönme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

1 Ağustos 2019 Perşembe 13:07
Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı

2014-2015 sezonundan beri Porto'nun futbolcusu olan Vincent Aboubakar kulübü ile yol ayrımına geldi.

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Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı

Geçtiğimiz sezon dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle mayıs ayında sahalara dönebilen Kamerunlu golcü, teknik direktörü Sergio Conceiçao'nun gözüne giremedi.

Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı

Portekiz basınından A Bola ve Record'da yer alan haberlere göre Porto, hücum hattından oyuncu eksiltmenin planlarını yaparken listede ilk sıraya yazılan isim de Aboubakar oldu.

Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı

Sakatlıktan çıktıktan sonra fiziksel olarak henüz istenen seviyeye gelemeyen ve bu nedenle Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası kadrosuna da dahil edilmeyen golcü oyuncu takımında 6. forvet konumunda.

Aboubakar müjdesi! Portekiz basını yazdı

Portekiz basını yıldız futbolcuyla iki sezon kiralık formasını giydiği eski takımı Beşiktaş'ın ilgilendiğini iddia etti. Oyuncunun adı Fenerbahçe'yle de anılıyordu.

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