Abdullah Avcı'dan flaş Fatih Terim sözleri! Geçen sene... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Ekim 2019, Pazar
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Abdullah Avcı'dan flaş Fatih Terim sözleri! Geçen sene...

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Siyah-beyazlılar zorlu mücadeleyi 1-0 kazanarak moral depoladı. Maç sonu Beşiktaşlı futbolcular ve teknik direktör Abdullah Avcı mücadele ile ilgili önemli açıklamalar yaparken Avcı'dan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili çarpıcı bir yorum geldi.
27 Ekim 2019 Pazar 21:53 Güncelleme: 27.10.2019 22:13
Abdullah Avcı'dan flaş Fatih Terim sözleri! Geçen sene...
Loris Karius: Tüm takım arkadaşlarım harika bir performans gösterdi. Takım gibi oynadık, takım gibi mücadele ettik ve her şeyi yaptık.
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Abdullah Avcı'dan flaş Fatih Terim sözleri! Geçen sene...
Bugün kazanacağımıza inanıyorduk ve öyle de oldu. Bundan sonra aynı şekilde kenetlenerek yola devam edeceğiz" dedi.
Abdullah Avcı'dan flaş Fatih Terim sözleri! Geçen sene...
Beşiktaş'taki geleceği hakkında da konuşan Karius, "Beşiktaş ile bir sözleşmem var ve burada olmaktan mutluyum. Her zaman bu konuda spekülasyon yapılıyor.
Abdullah Avcı'dan flaş Fatih Terim sözleri! Geçen sene...

Kulüp kalmamı isterse, ben de kalmak istersem burada kalırım ancak önümüzdeki uzun bir süre var" ifadelerini kullandı.
Abdullah Avcı'dan flaş Fatih Terim sözleri! Geçen sene...
Pedro Rebocho: Ligde ilk defa 11'de oynadım. Arkadaşlarıma, hocamlarıma, bana bu özgüveni verdikleri için teşekkür ederim. Galibiyet geldiği için çok mutluyum.
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