İşte unutulmaz spor filmleri

24. Glory Road (Zafere Doğru)

Don Haskins'in liselerdeki kız takımlarını çalıştırarak başladığı koçluk kariyerine, Texas Western üniversitesinin başına geçerek devam etmesi isteniyor. Bir çok şeyden fedakarlık ederek ailesi ile Texas'a yerleşiyor ve burada kendisinden basketbol oyuncularını hizaya sokması isteniyor. Haskins ise yedi tane yıldız olabilecek derecede yetenekli siyahi oyuncuyu kadrosuna katarak şampiyonluğa oynamak istiyor.

Siyahlara karşı ırkçılığın had safhada olduğu dönemlerde kimsenin takımına almaya cesaret edemediği oyuncuları takımına alan ve onlarla başarıdan başarıya koşan bir koçun hikayesi anlatılıyor.