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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    İşte unutulmaz spor filmleri

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    İşte unutulmaz spor filmleri

    29. Any Given Sunday (Kazanma Hırsı)

    Tony D'Amato'nun antrenörü olduğu takımın yıldızlarından olan Cap Rooney, bir gün bir maç sırasında maruz kaldığı bir faul sonucu ağır derecede sakatlanıp spor yaşantısı bitince takım, çok önemli kozlarından birini kaybetmiş olur.
    Onun yerini tutması düşüncesiyle takıma alınan Willie Beaman, hırçınlıkları ve yaşadığı talihsizlikler nedeni ile kariyerini, bir türlü üst seviyelere taşıyamamıştır. Eline geçen bu fırsatın, son şansı olduğunun bilincinde olan Willie, arka arkaya başarılar elde edince hem takım için hem antrenör Tony için işler biraz olsun yoluna girmeye başlar.
    Emektar Tony için de yaşanan bu olaylar, kendisini sorgulamasını sağlayacaktır. Willie'nin dışında bu sorgulamaya neden olan bir başka etken de, takımın sahibinin ölmesi sonucu onun yerine geçen kızı Christina'nın, takımın başarısı için hiç alışık olmadıkları yollar denemesi olacaktır.
    İşte unutulmaz spor filmleri

    26. Will (Babam İçin)

    25 Mayıs 2005 tarihinde İstanbul'da oynanan Liverpool - Milan Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek için hayaller kuran 11 yaşındaki fanatik Liverpool taraftarı Will, babasıyla birlikte İstanbul biletlerini alır. Fakat yolculuklarına az bir süre kala Will'in babası ölür. İngiltere'deki yatılı okulundan kaçarak, içindeki futbol aşkıyla, inancının ve hayallerinin peşine düşen 11 yaşındaki Will'in yolu Bosnalı eski futbolcu Alek'le Paris'te kesişir. Bir süre sonra dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar onları yürekten desteklerken, İstanbul'a varmak hayatlarında bir dönüm noktası olur. İstanbul, onlar için, hayattaki yalnızlıklarına rağmen yaşama azmini yeniden kazanmanın, hayal kurmak için asla vazgeçmemenin sembolü haline gelir.
    İşte unutulmaz spor filmleri

    22. Coach Carter

    Eskiden başarılı bir basketbol oyuncusu olan Ken Carter, mezun olduğu Richmond Lisesi'nden gelen koçluk teklifini kabul eder. Koç Carter oyuncularının sahada kazananlar olmasının yanında, sınıflarında da çok başarılı olmalarını istemektedir. Bundan dolayı tüm oyuncularını, ortalamalarını 2.3'ün üzerinde tutacaklarına, sınıfta en ön sırada oturacaklarına ve tüm derslere gireceklerine dair bir sözleşme imzalamaya zorlar. İş disipline geldiği zaman koç Carter tamamen acımasızdır, kondisyonun ve defansın her zaman hücumdan önemli olduğunu savunmuş ve takımını da bu yönde çalıştırmaya başlamıştır. Programı işlemiştir, takım sezona müthiş bir başlangıç yapmış ve her şey çok iyi gitmektedir. Ta ki oyuncuların akademik ilerleme raporları gelinceye dek.
    İşte unutulmaz spor filmleri

    1. Senna

    Brezilyalı efsanevi yarışçı Ayrton Senna üzerine kurulu bu belgesel, Senna'nın 80'lerin ortasında başladığı Formula 1 kariyerini ve en güçlü düşmanı Fransa Dünya Şampiyonu Alain Prost ile mücadelesini anlatırken siyasetin spora getirdiği zorluklara da değiniyor. Senna, rakiplerini tek tek alt edip Formula 1'i fethederken uluslararası bir süperstar haline gelir. Özel hayatında ise alçakgönüllü, biraz utangaç ve memleketi Brezilya'ya milyonlar bağışlayacak kadar vatanseverdir. 1994 yılında yarış esnasında virajı dönemeyip beton duvara çarpan Senna, direksiyon milinden kopan bir kaynak parçasının kaskı delerek başına saplanması sonucu 34 yaşında hayatını kaybetti. Senna, tüm zamanların en iyi yarış pilotu olarak gösterilmektedir.

    (onedio)

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