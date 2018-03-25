İşte unutulmaz spor filmleri
36. Space Jam
Charles Barkley ve Patrick Ewing gibi NBA yıldızlarının yeteneklerini ele geçiren kötü yaratıklarla Looney Tunes kahramanları bir basketbol maçında karşı karşıya gelirler. Kahramanlarımız ünlü NBA oyuncusu Michael Jordan'dan yardım isterler. Dünyanın hatta evrenin bu en büyük basketbol devinin yardımıyla bakalım bu maçı alabilecekler mi?
35. Wimbledon
Peter Colt (Paul Bettany) parlak tenis kariyerinde hızlı bir düşüş yaşamaktadır. Emekliliğin eşiğine gelmişken dünyanın en prestijli şampiyonasına katılmak için eline bir fırsat geçer. Bu onun son şansıdır. Diğer bir tarafta ise Lizzie Bradbury (Kirsten Dunst) kariyerinin doruğundadır ve aklında kazanmaktan başka birşey yoktur.
34. Victory (Zafere Kaçış)
Top gol çizgisinden ağlara doğru yuvarlanır ve 50.000 taraftar tezahürata başlar. Bu size maçın aslında olağan bir futbol maçı olmadığını gösterir. Bu bir savaştır! Savaş alanı Paris'te işgal edilen bir stadyumdur. Ordular: Alman yıldız takımı, P.O.W müteffiklerine karşı. Amaçları ise Yahudi ırkından olmayanların üstünlüğünü kanıtlamaktır. Tahmin edin, kim kazanır ? Daha doğrusu kim maçı bir kaçış yolu olarak kullanır?
33. Ali
Muhammed Ali'yi Will Smith'in başarılı bir şekilde oynadığı filmin yönetmenliğini Michael Mann yapıyor. Askerlik zamanı geldiğinde Vietnam Savaşı'na gitmeyip benim onlarla bir sorunum yok diyen ve bu yüzden Şampiyonluk unvanına el konulan ve boks'tan uzaklaştırılan Ali'nin yaşamından kesitleri anlatılıyor. Film birçok dalda ödül kazanmış olup, MTV Film Ödüllerinde Will Smith En İyi Erkek Oyuncu olarak ödül kazanmıştır.
32. The Champ (Şampiyon)
Yıllar önce ringlerden uzaklaşmış olan eski boks şampiyonu Billy (Jon Voight) karısından ayrılmış ve kendisine adeta tapan küçük oğluyla (Rick Schroder) birlikte yaşamaktadır ve önemsiz maçlara çıkarak içki parasını denkleştirmektedir. Bu esnada ortaya çıkan eski karısı çocuğun vekaletini isteyince, iyice yaşlanmış ve çaptan düşmüş bu eski boksör oğlunu tekrar kazanmak için ringlere geri dönecektir.
29. Any Given Sunday (Kazanma Hırsı)
Tony D'Amato'nun antrenörü olduğu takımın yıldızlarından olan Cap Rooney, bir gün bir maç sırasında maruz kaldığı bir faul sonucu ağır derecede sakatlanıp spor yaşantısı bitince takım, çok önemli kozlarından birini kaybetmiş olur.
Onun yerini tutması düşüncesiyle takıma alınan Willie Beaman, hırçınlıkları ve yaşadığı talihsizlikler nedeni ile kariyerini, bir türlü üst seviyelere taşıyamamıştır. Eline geçen bu fırsatın, son şansı olduğunun bilincinde olan Willie, arka arkaya başarılar elde edince hem takım için hem antrenör Tony için işler biraz olsun yoluna girmeye başlar.
Emektar Tony için de yaşanan bu olaylar, kendisini sorgulamasını sağlayacaktır. Willie'nin dışında bu sorgulamaya neden olan bir başka etken de, takımın sahibinin ölmesi sonucu onun yerine geçen kızı Christina'nın, takımın başarısı için hiç alışık olmadıkları yollar denemesi olacaktır.
28. The Football Factory (Futbol A.Ş.)
John King'in kitabından uyarlanan film, İngiltere'de ve aslında dünyanın pek çok ülkesinde futbolla iç içe geçen şiddet ve erkek kültürü üzerine çarpıcı bir yapım. Hafta sonları seks, bira, uyuşturucu ve bunların yetmediği noktalarda birilerini dövmek için yaşayan 20'li yaşlardaki Tommy'nin çevresinde gelişen film, neredeyse belgesel tadında bir gerçeklikle hikayesini perdeye taşıyor.
27. He Got Game (Oyunun Galibi)
Altı yıldır cezaevinde olan Jake şartlı tahliyeyle salıverilir. Ancak serbest bırakılmasında rolü olan kişi, son derece yetenekli bir basketbol oyuncusu olan oğlu Jesus'la konuşmasını ve Vali'nin mezun olduğu Big State Üniversitesi'ne girmesi için ikna etmesini ister. Denzel Washington ile yıldız basketbolcu Ray Allen'in baba-oğulu oynadıkları film, basketbolseverlerin büyük keyif alacakları bir yapım.
26. Will (Babam İçin)
25 Mayıs 2005 tarihinde İstanbul'da oynanan Liverpool - Milan Şampiyonlar Ligi final maçını izlemek için hayaller kuran 11 yaşındaki fanatik Liverpool taraftarı Will, babasıyla birlikte İstanbul biletlerini alır. Fakat yolculuklarına az bir süre kala Will'in babası ölür. İngiltere'deki yatılı okulundan kaçarak, içindeki futbol aşkıyla, inancının ve hayallerinin peşine düşen 11 yaşındaki Will'in yolu Bosnalı eski futbolcu Alek'le Paris'te kesişir. Bir süre sonra dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar onları yürekten desteklerken, İstanbul'a varmak hayatlarında bir dönüm noktası olur. İstanbul, onlar için, hayattaki yalnızlıklarına rağmen yaşama azmini yeniden kazanmanın, hayal kurmak için asla vazgeçmemenin sembolü haline gelir.
25. We Are Marshall (Zafer Bizimdir)
1970'de meydana gelen bir uçak kazası, Huntington'ın Batı Virginia kasabasını vurur, daha çok da Marshall Üniversitesini. Büyük uçak kazasında hemen hemen tüm futbol takımını ve teknik ekibini kaybeden Marshall Üniversitesi'ne Jack Lengyel gelir ve kimsenin istemediği o işi üstlenerek takımı tekrar bir araya toplar.
24. Glory Road (Zafere Doğru)
Don Haskins'in liselerdeki kız takımlarını çalıştırarak başladığı koçluk kariyerine, Texas Western üniversitesinin başına geçerek devam etmesi isteniyor. Bir çok şeyden fedakarlık ederek ailesi ile Texas'a yerleşiyor ve burada kendisinden basketbol oyuncularını hizaya sokması isteniyor. Haskins ise yedi tane yıldız olabilecek derecede yetenekli siyahi oyuncuyu kadrosuna katarak şampiyonluğa oynamak istiyor.
Siyahlara karşı ırkçılığın had safhada olduğu dönemlerde kimsenin takımına almaya cesaret edemediği oyuncuları takımına alan ve onlarla başarıdan başarıya koşan bir koçun hikayesi anlatılıyor.
22. Coach Carter
Eskiden başarılı bir basketbol oyuncusu olan Ken Carter, mezun olduğu Richmond Lisesi'nden gelen koçluk teklifini kabul eder. Koç Carter oyuncularının sahada kazananlar olmasının yanında, sınıflarında da çok başarılı olmalarını istemektedir. Bundan dolayı tüm oyuncularını, ortalamalarını 2.3'ün üzerinde tutacaklarına, sınıfta en ön sırada oturacaklarına ve tüm derslere gireceklerine dair bir sözleşme imzalamaya zorlar. İş disipline geldiği zaman koç Carter tamamen acımasızdır, kondisyonun ve defansın her zaman hücumdan önemli olduğunu savunmuş ve takımını da bu yönde çalıştırmaya başlamıştır. Programı işlemiştir, takım sezona müthiş bir başlangıç yapmış ve her şey çok iyi gitmektedir. Ta ki oyuncuların akademik ilerleme raporları gelinceye dek.
21. The Basketball Diaries (Günlük)
Jim, lise basketbol takımının başarılı oyuncularından biridir. Milli takımda oynama ve bir basketbol yıldızı olma hayalleri, uyuşturucu ile tanışınca yerini, New York sokaklarının acı gerçeklerine bırakır.
Annesi tarafından evden atılması ile birlikte para bulup hayatta kalabilmek için her türlü suçu işlemekten çekinmeyen bir insana dönüşür. Suç, sefalet, çarpık ilişkiler ve ölüm gibi kötü tecrübelerle dolu bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır. Ta ki, kendini kurtaracak şeyi, yazı yazmayı keşfedene kadar.
19. Invictus (Yenilmez)
Yeni seçilen Nelson Mandela, milletinin ırk ve ekonomik nedenlerden dolayı ayrımcılığa uğradığını bilmektedir. Mandela sporun uluslararası dili sayesinde insanları birleştireceğine inandığı için, 1995 Rugby Dünya Kupası'nda inanılması güç bir çıkış yapan Güney Afrika futbol takımını destekler.
18. Miracle (Efsane)
1980 Kış olimpiyatlarında gerçekleşen bir mucizenin etkileyici öyküsü. Amerikan Buz Hokeyi takımının Sovyetler'in dişli takımını yenip Altın Madalyaya uzanmasını anlatıyor.
Bu inanılmaz başarının altında ise oyunculuktan gelen Takım Koçu Herb Brooks'un sıradan oyunculardan oluşan takımına duyduğu güven yatıyor.
17. Green Street Hooligans (Yeşil Sokak Holiganları)
Matt (Elijah Wood), bir yanlış anlama sonucu Harvard Üniversitesi'nden atılmış ve ablası Shannon'ın (Claire Forlani) ailesiyle birlikte yaşamak için Londra'ya gelmiştir. Pete (Carlie Hunnam) ile tanışması Londra'nın şiddet dolu yüzüyle karşılaşmasına sebep olur. Pete ve arkadaşları, İngiltere'nin en sert futbol kulüplerinden birinin "Green Street Elite" adlı fanatik taraftar grubunun bir parçasıdır. Matt, bu dünyanın içine çekildikçe sokak kanunlarının okulda öğrendiği doğrulardan oldukça farklı olduğunu anlamak zorunda kalır. Hayatının en önemli dersini de yine sokaklardan alacaktır.
16. Hurricane (Onaltıncı Raund)
Orta sıklet boks şampiyonluğunun eşiğine kadar gelen boksör Rubin 'Hurricane' Carter (Denzel Washington), suçsuz olmasına rağmen cinayet suçundan ömür boyu hapse atılır. Dünya şampiyonluğu hayalleri bir anda suya düşen Carter, ırkçı ön yargılara karşı duyduğu öfke ve çaresizliğini 'The Sixteenth Round' adlı otobiyografisinde dile getirir. Aradan yıllar geçtikten sonra kitabı sayesinde onun suçsuz olduğuna inanan genç Lesra Martin ile birlikte olaylar gelişmeye başlar. Kendisine yardım etmek isteyen üç aktivistin olağanüstü azminden etkilenen Carter yeniden özgür bir insan olabilmek için mücadele etmeye karar verir.
15. The Damned United (Lanet Takım)
Brian Clough 1974'te Leeds United'ın başın geçtiğinde görevi İngiliz milli takımının başına geçen Don Revie'den devralmıştı. Ancak bir problem vardı ki futbolcular kendilerini 2 kez lig, 2 kez de UEFA şampiyonu yapan 13 yıllık hocaları Revie'den sonra Clough'u kabullenememişlerdi ve ona hiçbir zaman ısınamadılar. Clough yönetimindeki Leeds lige 6 maçta 4 puanla başlayınca ve bu son 15 yılın en kötü başlangıcı olunca İngiliz teknik adam o zamana göre çok yüksek bir rakam olan 98.000 pound gibi bir tazminatla kovuldu. Sonrasında da 18 yıllık şaşaalı Nottingham Forest kariyeri geldi. Film, Clough'un bu "lanetli" gibi duran 44 gününü anlatıyor...
14. Field of Dreams
Ray Kinsella ( Kevin Costner), ailesiyle Iowa'ya yeni yerleşmiş ve çiftçiliğe başlamıştır. Bir gün yine tarlasında çalışırken gizemli bir sesin ona "İnşa ederse geleceklerini" söyler. Ray bunu tek şekilde yorumlar : ses, tarlasına beysbol stadyumu inşa etmesini söylemektedir. Eşi bu yoruma çok güvenmese de Ray'e kalbindeki sesi dinlemesini söyler. Ray stadyumu inşa etmeye başlar, bu sırada gizemli sesler kendisini bir beysbol uzmanı olan Terence Man'e (James Earl Jones) yönlendirir ve ikili Ray'e gaipten ve düşlerinde gelen mesajların izini sürmeye başlarlar.
13. Moneyball (Kazanma Sanatı)
'Oakland A' beysbol takımının başındaki isim olan Billy Beane (Brad Pitt), kısıtlı bir bütçe ile resmen yoktan bir takım var ederek zengin kulüplere meydan okuyor. Fakat bunu yaparken de beysbol sporunun temel inançlarını baştan aşağıya sarsıyor. Onun yöntemleri kabul görmese, hatta delilik diye nitelendirilse de, Beane inancını ve azmini yitirmeden bildiği yönde ilerlemeye devam ediyor.
12. Remember The Titans (Unutulmaz Titanlar)
1971 yılı Virginia eyaletinin Alexandria kenti... Lise futbolu, yöre halkının her şeyidir. Eyalet yetkililerinin kararıyla siyahlarla beyazların lisesi birleştirilince, bu büyük futbol sevgisinin bir testten geçmesi kaçınılmaz hale gelir. Çünkü siyahlar ve beyazlardan karma yapılarak kurulan T.C. Williams High Titans takımının başına siyah koç Herman Boone ( Denzel Washington ) getirilmiş, takımın eski koçu Bill Yoast ise ( Will Patton ) onun yardımcılığına verilmiştir.
11. The Blind Side (Kör Nokta)
Babasının kim olduğunu bilmeyen, annesi uyuşturucu müptelası, on üç kardeşin arasında kimsenin umursamadığı Afro Amerikan genç bir çocuğun hayatı sokaklarda geçmektedir. Okuma yazma bilmeyen, okulda son derece başarısız olan bu çocuk, Cumhuriyetçi zengin bir aile tarafından himaye edilmeye başlandığında hayatı değişecektir. Okulda futbola başlayan genç, sonunda kendi yeteneğini keşfetmiştir. Ve bir gün Ulusal Futbol liginin en çok aranan sporcularından biri olacaktır...
10. The Wrestler (Şampiyon)
80'lerin en başarılı profesyonel güreşçilerinden biri olan Randy 'Koç' Robinson, artık New Jersey civarındaki okul ve müsamere salonlarında dövüşerek kuruşu kuruşuna geçinmeye çalışmaktadır.
Yalnız, özel hayatında başarısız, tek ailevi bağı olan kızıyla arası kopuk bir adamdır. Ringe çıkmanın heyecanı, dövüşün adrenalini ve kalan hayranlarının sevgisiyle hayata tutunur. Ancak bir karşılaşma esnasında kalp krizi geçirince, doktoru, Randy'ye bir daha güreşmemesi gerektiğini söyler. Şov dünyasına bu şekilde zoraki bir veda eden Randy, hayatını gözden geçirmek durumunda kalır.
9. The Fighter (Dövüşçü)
En İyi Film dalında Oscar'a aday olan Dövüşçü, ilhamını gerçek bir olaydan alan öyküsüyle, iki kardeşin her şeye rağmen tekrar bir araya gelip parçalanan aile düzenlenlerini düzeltme çabalarına odaklanıyor. Dicky Ecklund (Christian Bale) eskiden efsane olmuş, ama yeteneğini boşa harcamış ve başarı imkânını kaybetmiş şimdi ise kardeşini eğiten eski boksördür. Mickey Ward (Mark Wahlberg) ise Dicky'nin üvey kardeşidir. Mickey iyi bir boksör olarak adını duyurmadan önce Dicky onun ustalığını yapmıştır. Unvan maçına çıkan Mickey'nin hem maçı kazanması hem de dağılan ailesini bir araya getirmesi gerekmektedir.
7. Treto Poluverme (Üçüncü Devre)
1942 yılında Bulgar liginde oynayan Levki ve Makedonya takımlarının arasında gerçekleşen maçlarda, Makedon takımı kaybederse kurşuna dizilmekle tehdit edilmektedir. Nazilerin ülkeye tanklarla giriş yapmasının ardından bu riski ortadan kaldırmak için takım yöneticileri farklı planlar uygulamak zorunda kalır.
Gerçek bir olaydan alınan ve 2. Dünya Savaşı yıllarında geçen film, dramatik bir spor müsabakasının ve Nazilerin bunun üzerindeki etkileri üzerine senaryoya sahip.
5. Million Dollar Baby (Milyonluk Bebek)
Frankie Dunn ringlerde yaşadığı yıllar boyunca müthiş dövüşçüler yetiştirmiştir. Öğrencisi olan boksörlere öğrettiği en önemli ders ise kendi hayatı için de temel kabul ettiği, her şeyin üzerinde kendini korumaktır. Onu kızından soğutan ve uzak tutan acı deneyimi yüzünden uzun zamandır hiç kimse ile yakın olmamaya çalışmaktadır. Tek arkadaşı Scrap, onun spor salonuna göz kulak olmakta ve kaba dış görünümünün altında 23 yıldır yakasını bırakmayan bir affedilme beklentisi olduğunu bilmektedir ve bir gün Maggie Fitzgerald spor salonuna gelir.
4. Rush (Zafere Hücum)
Formula 1 yarışlarının ihtişamlı döneminde geçen Rush dünyanın şimdiye kadar gördüğü en büyük rakiplerin ikisinin (yakışıklı İngiliz Hunt ve disiplinli, zeki rakibi Lauda'nın) heyecan verici gerçek hikayesini anlatıyor. Özel hayatlarına da dahil olduğumuz filmde iki yarışçının zafere ulaşmak için bir kısa yolun bulunmadığı ve hataların asla düzeltilemediği bir ortamda fiziksel ve psikolojik dayanıklılık sınırlarını nasıl zorladığını göreceğiz.
3. Warrior (Büyük Dövüş)
Tommy, alkol bağımlılığından yeni yeni kurtulmaya başlayan, artık iyi bir Hristiyan olan babasını ziyaret eder. Babasının değiştiğine bir türlü inanamayan adam ertesi gün, daha önce Pete isimli profesyonel dövüşçüyle dövüştükleri spor salonuna gider. Tommy bu kavgayı kazanmış, dövüşün videoları internete yüklenip kısa sürede fenomen haline gelmiştir.
2. Raging Bull (Kızgın Boğa)
Boksör Jake la Motta'nın kendi ağzından anlattığı şampiyonluklardan bar komedyenliğine uzanan hırslı hayat hikayesi. Usta yönetmen Martin Scorsese'nin yönettiği bu film protesto amacıyla siyah-beyaz çekilmiştir. Sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri olarak kabul gören Kızgın Boğa'daki performansı, Robert De Niro'ya ikinci Oscar ödülünü getirmiştir.
1. Senna
Brezilyalı efsanevi yarışçı Ayrton Senna üzerine kurulu bu belgesel, Senna'nın 80'lerin ortasında başladığı Formula 1 kariyerini ve en güçlü düşmanı Fransa Dünya Şampiyonu Alain Prost ile mücadelesini anlatırken siyasetin spora getirdiği zorluklara da değiniyor. Senna, rakiplerini tek tek alt edip Formula 1'i fethederken uluslararası bir süperstar haline gelir. Özel hayatında ise alçakgönüllü, biraz utangaç ve memleketi Brezilya'ya milyonlar bağışlayacak kadar vatanseverdir. 1994 yılında yarış esnasında virajı dönemeyip beton duvara çarpan Senna, direksiyon milinden kopan bir kaynak parçasının kaskı delerek başına saplanması sonucu 34 yaşında hayatını kaybetti. Senna, tüm zamanların en iyi yarış pilotu olarak gösterilmektedir.
(onedio)
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