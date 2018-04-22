İşte o rapor ortaya çıktı!

GÜNEŞ YERE DÜŞTÜ

"Karşılaşma çok gergin bir ortamda oynandı. Sahaya sık sık yabancı madde atıldı. Bu nedenle oyunu iki kez durdurmak zorunda kaldım. Maçın 57. dakikasında misafir takım kulübesinin arkasındaki ev sahibi takım taraftarıyla kulübedeki yedek oyuncular ve diğer görevliler arasında olayların başladığını gördüm. Bu esnada kulübenin arkasından misafir takım yedek oyuncularına ve misafir takım teknik heyetine doğru bir çok miktarda yabancı maddeler atıldı.