İşte o rapor ortaya çıktı!
GÜNEŞ YERE DÜŞTÜ
"Karşılaşma çok gergin bir ortamda oynandı. Sahaya sık sık yabancı madde atıldı. Bu nedenle oyunu iki kez durdurmak zorunda kaldım. Maçın 57. dakikasında misafir takım kulübesinin arkasındaki ev sahibi takım taraftarıyla kulübedeki yedek oyuncular ve diğer görevliler arasında olayların başladığını gördüm. Bu esnada kulübenin arkasından misafir takım yedek oyuncularına ve misafir takım teknik heyetine doğru bir çok miktarda yabancı maddeler atıldı.
Atılan maddelerin başına isabet etmesinden dolayı Şenol Güneş'in yere düştüğünü gördüm. Yerde bir süre yattıktan sonra ayağa kalktı, sonra kulübeye oturdu. Başının üstüne buz koydu. Ayağa kalkarak tünele doğru yöneldi. Üstüne doğru yine yabancı maddeler atıldı. Bir tanesi isabet etti ve tünelin içine doğru yüzüstü yere düştü. Ayağa kaldırılarak soyunma odasına yöneldi. Bu sırada tüneli gözlemlemeye çalıştım ve büyük bir kargaşa gördüm. Ben de ekibimle 59. dakikada soyunma odasına geldim.
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