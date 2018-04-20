İşte 6 maddede başsavcılığın açıklaması!

HER YÖNDEN İNCELEME

Başsavcılık dün ilk açıklamasını yaptı: "Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca Silahla Yaralama, Müsabaka Alanına Yasak Madde Sokma ve Seyircilere Temin Etme, Müsabaka Alanında Yanıcı/Yakıcı Madde Kullanma suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldığı, tespit edilen eylemlerin büyük bir kısmının müsabaka alanının aynı bölümünde ve yakın zaman dilimi içerisinde gerçekleştiği dikkate alınarak tribünde bulunan belirli grupların bahse konu olayları gerçekleştirmek üzere örgütsel bir yapı bünyesinde önceden organize edilip futbol camiasını ve spor faaliyetlerini hedef alarak suç işlediği yönünde oluşan şüphe doğrultusunda soruşturmanın genişletildi"