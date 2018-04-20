İşte 6 maddede başsavcılığın açıklaması!
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ülker Stadı'nda önceki gün oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan ve teknik direktör Şenol Güneş'in yaralanmasına neden olan olaylarla ilgili başlatılan soruşturmanın, örgütsel bir yapı bünyesinde önceden organize edildiği yönünde oluşan şüphe üzerine soruşturmayı genişletti. Olaylarla ilgili, kamera görüntüleri tek tek inceleniyor, şüphelilerin stadyuma geldikleri araçlarla, hangi bölgelerden geldikleri ve birbirleriyle gerek dışarıda gerekse tribünde irtibat halinde olup olmadıkları tespit ediliyor.
HER YÖNDEN İNCELEME
Başsavcılık dün ilk açıklamasını yaptı: "Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca Silahla Yaralama, Müsabaka Alanına Yasak Madde Sokma ve Seyircilere Temin Etme, Müsabaka Alanında Yanıcı/Yakıcı Madde Kullanma suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldığı, tespit edilen eylemlerin büyük bir kısmının müsabaka alanının aynı bölümünde ve yakın zaman dilimi içerisinde gerçekleştiği dikkate alınarak tribünde bulunan belirli grupların bahse konu olayları gerçekleştirmek üzere örgütsel bir yapı bünyesinde önceden organize edilip futbol camiasını ve spor faaliyetlerini hedef alarak suç işlediği yönünde oluşan şüphe doğrultusunda soruşturmanın genişletildi"
İRTiBATLARI VAR MI?
1- Müsabaka boyunca gerçekleşen eylemler ile daha sonradan kamera kayıtları incelenmek suretiyle tespit edilen ya da edilecek olan tüm eylemlerin faillerinin kimliklerinin, bulundukları tribünlerin, elektronik kart bilgilerinin, taraftarı oldukları takımların, birbirleri arasındaki mesafelerin, bilet kayıtlarına ve fiilen oturdukları yere göre müsabakanın gerçekleştiği alana olan uzaklıklarının açıklığa kavuşturulması
6- Alınan ifadeler ve yapılan diğer araştırmalar kapsamında Ülker Stadı'nda Fenerbahçe- Beşiktaş müsabakası esnasında meydana gelen olayların önceden planlanmış bir organizasyona bağlı olarak gerçekleştiğine dair şüphe teşkil eden delillere ulaşılması halinde failleri azmettiren kişilerin tespitine yönelik araştırma yapılması.
ÜMİT UZUN / SABAH
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