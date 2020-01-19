UFC dövüşçüsü Conor McGregor, 1.5 yıl sonra ringlere döndüğü ilk maçında Amerikalı rakibi Donald Cerrone'ni 40 saniyede nakavt etti. Maç sonu konuşan İrlandalı dövüşçü, "Daha yapacağım çok şey var" dedi. İşte karma dövüş severlerin büyük heyecanla takip ettiği o maçtan nefes kesen kareler...
19 Ocak 2020 Pazar 12:33
Güncelleme: 19.01.2020 12:33
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Geçtiğimiz yıl ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov ile yaptığı mücadelede ringden mağlubiyetle ayrılan ve kariyerini noktaladığını açıklayan İrlandalı dövüşçü Conor McGregor, 1.5 yıl sonra ringlere döndü.
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Şampiyon dövüşçü, LasVegas T Mobile Arena'da gerçekleşen dev mücadelede Amerikalı rakibi DonaldCerrone'ni 40 saniyede nakavt etti. Kariyerinde daha önce 13 saniyede Brezilyalı JoseAldo'yu nakavt eden Conor, ikinci büyük başarısına imzasını attı.
Conor, mücadele sonrasında ise, "Geri döndüm. Geri dönmek harika. Kopmayacağımı söylemiştim. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu sıklette iyi hissediyorum. Daha yapacağım çok şey var" dedi.
MAYWEATHER'DEN MESAJ VAR
Öte yandan 2017 de ringde Conor ile karşılaşan ve mücadeleden 10. rauntta rakibini nakavt ederek galibiyetle ayrılan FloydMayweather, bu yıl içinde İrlandalı boksör ile tekrar bir maç yapacağını da açıkladı.
2 yıl önce LasVegas'ta yapılan dev mücadele sonunda ringden zaferle ayrılan Mayweather, yaklaşık 300 milyon Dolar kazanırken, McGregor ise 100 milyon Dolar'ın sahibi olmuştu.