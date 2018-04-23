Alayaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt tartışmaları bitmedi!
Galatasaray , Alanyaspor'u 3-2 mağlup ederek yoluna devam ederken akıllarda Douglas'ın ofsayt gerekçesiyle kesilen pozisyonu kaldı. Brezilyalı futbolcu, 63. dakikada kaleci Muslera'nın müdahalesiyle yerde kalmış ve Alanya cephesi kırmızı kart ve penaltı beklemişti. Ancak yardımcı hakem Kemal Yılmaz bu pozisyon öncesi ofsayt bayrağını kaldırmıştı. Yorumcuların büyük bölümü ve yayıncı kuruluşun pierosu atağın ofsayt olmadığı konusunda birleşse de sarı-kırmızılı taraftarlar aynı görüşte değil... Pilot kameranın yakaladığı bir görüntüyü paylaşan taraftarlar, pozisyonun kesinlikle ofsayt olduğunu belirterek, "Douglas görüntüde nerede" diye sordular.
IŞIKLARI İNCELEDİLER
Ayr ıca olaya geometrik bir bakış açısı da getiren Galatasaraylılar pozisyon sonrası dönen görüntüyü de yorumlayarak, "Douglas'ın boyu 184 cm... Işıklar aynı yönden. Douglas eğimli durduğundan boyu yaklaşık 170 cm olmuş. Kısanın gölgesi uzunun gölgesini geçemez ama fotoğrafta Douglas'ın gölgesi önde bu da "Douglas öndedir"i kanıtlıyor" ifadesini kullandılar. "Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz! Görmek isterseniz" diyen taraftarlar, Galatasaray'a yapılan hatalarda aynı hassasiyetin gösterilmemesinden de şikayet ettiler. Ayr ıca yardımcı hakem Kemal Yılmaz'ın kaldırmadığı bir ofsayt bayrağı da delil olarak sunuldu ve bu pozisyonun hiç konuşulmadığı belirtildi.
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