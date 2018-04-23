Alayaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt tartışmaları bitmedi!

IŞIKLARI İNCELEDİLER

Ayr ıca olaya geometrik bir bakış açısı da getiren Galatasaraylılar pozisyon sonrası dönen görüntüyü de yorumlayarak, "Douglas'ın boyu 184 cm... Işıklar aynı yönden. Douglas eğimli durduğundan boyu yaklaşık 170 cm olmuş. Kısanın gölgesi uzunun gölgesini geçemez ama fotoğrafta Douglas'ın gölgesi önde bu da "Douglas öndedir"i kanıtlıyor" ifadesini kullandılar. "Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz! Görmek isterseniz" diyen taraftarlar, Galatasaray'a yapılan hatalarda aynı hassasiyetin gösterilmemesinden de şikayet ettiler. Ayr ıca yardımcı hakem Kemal Yılmaz'ın kaldırmadığı bir ofsayt bayrağı da delil olarak sunuldu ve bu pozisyonun hiç konuşulmadığı belirtildi.