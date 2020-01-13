A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat vizesi dünya basınında yankı uyandırdı! - Son dakika Galeri Anasayfa haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Ocak 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat vizesi dünya basınında yankı uyandırdı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat vizesi dünya basınında yankı uyandırdı!

Hollanda'da yapılan Avrupa kıtası elemelerinde finalde Almanya'yı 3-0 mağlup ederek Tokyo'da düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı elde eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya basınının da gündemindeydi. İşte atılan o başlıklar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

13 Ocak 2020 Pazartesi 10:50 Güncelleme: 13.01.2020 11:06
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat vizesi dünya basınında yankı uyandırdı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında baştan sona üstün oynadığı karşılaşmada Almanya 3-0 yendi ve olimpiyatlara katılma hakkını elde etti.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat vizesi dünya basınında yankı uyandırdı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ikinci kez olimpiyat vizesi aldı. Ay-yıldızlı ekip daha önce de 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda mücadele etmişti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat vizesi dünya basınında yankı uyandırdı!

Tokyo bileti alan voleybolcularımıza her kesimden tebrik mesajları yağarken, Filenin Sultanları dünya basınında da manşetlere çıkmayı başardı. İşte atılan o başlıklardan bazıları...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat vizesi dünya basınında yankı uyandırdı!

Bild (Almanya): Voleybolcularımız Olimpiyatlar'ı kaçırdı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat vizesi dünya basınında yankı uyandırdı!

Focus (Almanya): Olimpiyat rüyası! Alman voleybolcular Türkiye'ye karşı finali kaybetti!

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