Kırmızı kart kararı doğru mu? Ahmet Çakar Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirdi!



Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk etti. Sarı kırmızılılar geriye düştüğü zorlu mücadeleyi 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmaya Bokele'nin gördüğü kırmızı kart damga vururken Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar pozisyonu değerlendirdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 09:30


BOKELE'Yİ ATTI MAÇ ORADA BİTTİ!

Galatasaray, yine kazandı… Üstelik Türkiye Ligi'nin oldukça iyi oynayan bir takımına karşı.



Göztepe golle başladı, bir uzun topta öne geçiverdi. Ardından Galatasaray'ın baskısı geldi ve tıpkı Bodo/Glimt maçındaki gibi rakip defansa baskı yapılıp, arkada da geniş alan olduğunda Osimhen kısa geri pasını yakaladı, beraberliği getiriverdi.



Aslında Göztepe çok akıllı oynadı. Hem önde bastı, hem alanı çok iyi daralttı hem de kazandığı toplarla süratli çıkarken devreye Oğuzhan Çakır isimli hakem girdi.



Bütün dengeyi değiştirdi. Göztepeli Bokele'yi haksız bir şekilde ikinci sarıdan oyundan atınca belki de maç o anda bitiverdi. İkinci devre Okan Buruk, İcardi'yi de oyuna aldı ondan sonra zaten olan oluverdi.



Önce Sara ile önce geçti. Sonra Osimhen'in kaleciden dönen topunu İcardi tamamladı. Torreira'nın, Galatasaray orta sahası için ne kadar önemli olduğunu rakipten topu geri alabilme süresinde gördük.



Gelelim Oğuzhan Çakır'a… Yaptığı hakemlik filan değil. Bu kaçıncı kötü maçı hatırlamıyorum. Rakipten aldığı topu gole çeviren Osimhen için VAR'a gittiler, inanılır gibi değil.



Bokele'nin ikinci sarıdan atıldığı pozisyona gelince; ilk faulü yapan Osimhen… Arkadan boynuna sarılıyor, kafasını da tutuyor, çocuk kurtulmak için kolunu kaldırınca oyundan atılıyor.



O pozisyondan 10 dakika önce Osimhen'in, rakibinin yüzünü eliyle iterek kazandığı topta bırakın kartı faul bile verilmemişti.

