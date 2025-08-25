Ederson geliyor

Brezilyalı eldiven ile senelik 7 milyon Euro karşılığında 3 seneliğine anlaşmaya varan G.Saray yönetimi, Manchester City'nin transfere izin vermesini bekliyor. Ancak özellikle son Tottenham mücadelesinde yeni transfer Trafford'un yediği iki hatalı gol sonrasında Ederson'da frene basıldı. PSG'den ayrılacak olan Donnarumma ile ilgilenen ve İtalyan eldiveni aldıktan sonra Ederson'un gidişine izin verecek olan İngiliz ekibi de elini çabuk tutmaya çalışıyor. Donnaruma imzayı attıktan sonra Ederson da G.Saray için yola çıkacak.