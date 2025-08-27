Galatasaray Singo'ya kavuşuyor! Transfer detayları belli oldu

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, istediği savunmacıya kavuşmak üzere. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Wilfried Singo için Monaco ile anlaşan sarı-kırmızılılar, transferi her an açıklayabilir.

Fildişi Sahilli oyuncu için Monaco ile bonservis ücreti konusunda uzun süre görüşmeler yapan Galatasaray'da, 24 yaşındaki oyuncunun transfer maliyeti belli oldu.