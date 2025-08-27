Galatasaray Singo'ya kavuşuyor! Transfer detayları belli oldu
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom son olarak Wilfried Singo için futbolcunun kulübü Monaco ile anlaşma sağladı. Bu transferin ayrıntıları da gün yüzüne çıktı.
Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, istediği savunmacıya kavuşmak üzere. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Wilfried Singo için Monaco ile anlaşan sarı-kırmızılılar, transferi her an açıklayabilir.
Fildişi Sahilli oyuncu için Monaco ile bonservis ücreti konusunda uzun süre görüşmeler yapan Galatasaray'da, 24 yaşındaki oyuncunun transfer maliyeti belli oldu.
Africa Foot'un haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardı. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre transferin toplam maliyeti 30 milyon euro olacak. Ayrıca Monaco, 5 milyon Euro bonus ve gelecek satıştan %10 pay da alacak.
