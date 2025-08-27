CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray Singo'ya kavuşuyor! Transfer detayları belli oldu

Galatasaray Singo'ya kavuşuyor! Transfer detayları belli oldu

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom son olarak Wilfried Singo için futbolcunun kulübü Monaco ile anlaşma sağladı. Bu transferin ayrıntıları da gün yüzüne çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 17:05
Galatasaray Singo'ya kavuşuyor! Transfer detayları belli oldu

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray, istediği savunmacıya kavuşmak üzere. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Wilfried Singo için Monaco ile anlaşan sarı-kırmızılılar, transferi her an açıklayabilir.

Galatasaray Singo'ya kavuşuyor! Transfer detayları belli oldu

Fildişi Sahilli oyuncu için Monaco ile bonservis ücreti konusunda uzun süre görüşmeler yapan Galatasaray'da, 24 yaşındaki oyuncunun transfer maliyeti belli oldu.

Galatasaray Singo'ya kavuşuyor! Transfer detayları belli oldu

Africa Foot'un haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray ile 4+1 yıllık anlaşmaya vardı. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre transferin toplam maliyeti 30 milyon euro olacak. Ayrıca Monaco, 5 milyon Euro bonus ve gelecek satıştan %10 pay da alacak.

Galatasaray Singo'ya kavuşuyor! Transfer detayları belli oldu

Geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 35 maçta görev alan Wilfried Singo, 2699 dakika sahada kaldı ve 3 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray Singo'ya kavuşuyor! Transfer detayları belli oldu

İŞTE O HABER

