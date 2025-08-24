CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Barış Alper'in NEOM'a transferi için flaş şartlar!

Galatasaray'dan Barış Alper'in NEOM'a transferi için flaş şartlar!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Futbolcuyu, NEOM SC ısrarla transfer etmek isterken Cimbom'un bu ayrılığın gerçekleşebilmesi için şartları belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2025 Pazar 16:38
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Barış Alper'in NEOM'a transferi için flaş şartlar!

Barış Alper Yılmaz'la ilgilenen Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, milli oyuncu için yaptığı teklifini 10 milyon avrodan 12 milyon avroya yükseltti. Ancak Galatasaray'ın beklentisi çok daha yüksek. Sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper Yılmaz transferinin şartlarını da belirledi.

Galatasaray'dan Barış Alper'in NEOM'a transferi için flaş şartlar!

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre NEOM SC'ye iletilen şartlar şu şekilde: 50 milyon avro bonservis bedeli, bu bedelin yarısı peşin olarak ödenecek, kalan yarısı içinse banka teminatı verilecek ve en geç 6 ayda ödenecek, Barış Alper Yılmaz'ın eski takımı Keçiörengücü'nün sonraki satıştan pay maddesi NEOM tarafından karşılanacak.

Galatasaray'dan Barış Alper'in NEOM'a transferi için flaş şartlar!

Sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun geleceği hakkında da NEOM SC'ye bazı şartlar koymak istiyor. Galatasaray, yıldız oyuncunun sonraki satışından %20'lik bir gelir hakkı talep ediyor. Dursun Özbek ve kurmayları ayrıca, oyuncunun transfer olduktan sonra 4 yıl içerisinde Türkiye'ye döndüğünde sadece Galatasaray'da oynayabileceği bir maddeyi sözleşmeye eklemek istiyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Barış Alper'in NEOM'a transferi için flaş şartlar!

Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulunda yaptığı toplantıda "Barış Alper'i hiçbir şartta düşük bedelle bırakmayacağız" dedi. Yönetim de Özbek'in bu görüşüne katıldı. Hatta bazı yöneticiler, 50 milyon avro talebinin "sıradan bir rakam olmadığını" vurgularken, bunun oyuncunun gelişimi ve kulübün geleceği için gerekli olduğunu belirtti.

Galatasaray'dan Barış Alper'in NEOM'a transferi için flaş şartlar!

Suudi ekibi, önce menajerler aracılığıyla oyuncuyu ikna etmeye çalıştı. Ardından Galatasaray'a resmi teklif yaptı. Ancak sarı kırmızılı yönetim, kendileriyle anlaşmadan oyuncuyla temas kurulmasına sert tepki gösterdi. Bu noktada Napoli'nin Osimhen sürecinde sergilediği "satmıyoruz" tutumu örnek alındı.

Galatasaray'dan Barış Alper'in NEOM'a transferi için flaş şartlar!

Milli oyuncu, iki haftadır hem ailesi hem menajeriyle sürekli görüşüyor. NEOM'un teklif ettiği yıllık ücretin oldukça yüksek olması futbolcunun kafasını karıştırdı. Ancak oyuncunun kulüpteki arkadaşları ve bazı yöneticiler, "Şimdi gitme, Avrupa'da kendini ispatla" diyerek kalması için ikna etmeye çalışıyor.

G.Saray Singo için teklifini iletti!
F.Bahçe'de Djiku gelişmesi! Transfer...
DİĞER
Akıl oyunuyla transfer yolda! Galatasaray Fransızları köşeye sıkıştırdı
Başkan Erdoğan'a tarihi selam! Savarona, TCG Anadolu ve donanmanın yıldızları İstanbul Boğazı’ndan geçti
F.Bahçe'den transferde Osimhen formülü!
Welbeck'ten flaş G.Saray itirafı! "Avazım çıktığı kadar..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Djiku gelişmesi! Transfer... F.Bahçe'de Djiku gelişmesi! Transfer... 16:47
G.Saray'dan Barış Alper'in transferi için flaş şartlar! G.Saray'dan Barış Alper'in transferi için flaş şartlar! 16:37
Beşiktaş'ta Rıdvan'ın lisansı çıkarıldı Beşiktaş'ta Rıdvan'ın lisansı çıkarıldı 16:05
G.Saray'dan o kaleciye son dakika teklifi! G.Saray'dan o kaleciye son dakika teklifi! 15:59
Renato Sanches'in yeni takımı belli oldu! Renato Sanches'in yeni takımı belli oldu! 15:32
Beşiktaş kritik maçın hazırlıklarına başladı! Beşiktaş kritik maçın hazırlıklarına başladı! 15:14
Daha Eski
Almanya'da muhabirin gafı olay oldu! Almanya'da muhabirin gafı olay oldu! 15:07
Beşiktaş ve F.Bahçe ilgileniyordu! İşte yeni takımı Beşiktaş ve F.Bahçe ilgileniyordu! İşte yeni takımı 15:01
Beşiktaş'ın sağ beki Bundesliga'dan! Beşiktaş'ın sağ beki Bundesliga'dan! 14:42
Lille-Monaco maçı ne zaman? Lille-Monaco maçı ne zaman? 14:40
RC Strasbourg-Nantes maçı ne zaman? RC Strasbourg-Nantes maçı ne zaman? 14:37
Le Havre-Lens maçı ne zaman? Le Havre-Lens maçı ne zaman? 14:34