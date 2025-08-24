Galatasaray'dan Barış Alper'in NEOM'a transferi için flaş şartlar!
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor. Futbolcuyu, NEOM SC ısrarla transfer etmek isterken Cimbom'un bu ayrılığın gerçekleşebilmesi için şartları belli oldu. İşte detaylar...
Barış Alper Yılmaz'la ilgilenen Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, milli oyuncu için yaptığı teklifini 10 milyon avrodan 12 milyon avroya yükseltti. Ancak Galatasaray'ın beklentisi çok daha yüksek. Sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper Yılmaz transferinin şartlarını da belirledi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre NEOM SC'ye iletilen şartlar şu şekilde: 50 milyon avro bonservis bedeli, bu bedelin yarısı peşin olarak ödenecek, kalan yarısı içinse banka teminatı verilecek ve en geç 6 ayda ödenecek, Barış Alper Yılmaz'ın eski takımı Keçiörengücü'nün sonraki satıştan pay maddesi NEOM tarafından karşılanacak.
Sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun geleceği hakkında da NEOM SC'ye bazı şartlar koymak istiyor. Galatasaray, yıldız oyuncunun sonraki satışından %20'lik bir gelir hakkı talep ediyor. Dursun Özbek ve kurmayları ayrıca, oyuncunun transfer olduktan sonra 4 yıl içerisinde Türkiye'ye döndüğünde sadece Galatasaray'da oynayabileceği bir maddeyi sözleşmeye eklemek istiyor.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulunda yaptığı toplantıda "Barış Alper'i hiçbir şartta düşük bedelle bırakmayacağız" dedi. Yönetim de Özbek'in bu görüşüne katıldı. Hatta bazı yöneticiler, 50 milyon avro talebinin "sıradan bir rakam olmadığını" vurgularken, bunun oyuncunun gelişimi ve kulübün geleceği için gerekli olduğunu belirtti.
Suudi ekibi, önce menajerler aracılığıyla oyuncuyu ikna etmeye çalıştı. Ardından Galatasaray'a resmi teklif yaptı. Ancak sarı kırmızılı yönetim, kendileriyle anlaşmadan oyuncuyla temas kurulmasına sert tepki gösterdi. Bu noktada Napoli'nin Osimhen sürecinde sergilediği "satmıyoruz" tutumu örnek alındı.
Milli oyuncu, iki haftadır hem ailesi hem menajeriyle sürekli görüşüyor. NEOM'un teklif ettiği yıllık ücretin oldukça yüksek olması futbolcunun kafasını karıştırdı. Ancak oyuncunun kulüpteki arkadaşları ve bazı yöneticiler, "Şimdi gitme, Avrupa'da kendini ispatla" diyerek kalması için ikna etmeye çalışıyor.