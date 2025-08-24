Galatasaray'dan Barış Alper'in NEOM'a transferi için flaş şartlar!

Barış Alper Yılmaz'la ilgilenen Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, milli oyuncu için yaptığı teklifini 10 milyon avrodan 12 milyon avroya yükseltti. Ancak Galatasaray'ın beklentisi çok daha yüksek. Sarı-kırmızılı yönetim, Barış Alper Yılmaz transferinin şartlarını da belirledi.