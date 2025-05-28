Rayan Cherki transferi gerçekleşiyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu

Ada kulübü, maliyeti sebebiyle vazgeçtiği Florian Wirtz transferinin ardından rotayı bu sezon 12 gol/20 asist ile parlayan 21 yaşındaki oyuncuyu listesinin en başına yazdı.

Cherki'nin sözleşmesinde bulunan serbest kalma maddesinin 20-25 milyon Sterlin olduğu belirtildi. Bu miktarın Premier Lig temsilcisi için ulaşılabilir bir hedef olduğu aktarıldı.