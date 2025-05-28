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Haberler Galatasaray Rayan Cherki transferi gerçekleşiyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu

Rayan Cherki transferi gerçekleşiyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu

Trendyol Süper Lig'in İstanbul devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından takip ettiği Rayan Cherki ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. İngiliz basını, Fransız oyuncunun transferini gerçekleştirmeye en yakın takımı duyurdu. İşte o haber... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2025 Çarşamba 09:31
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Rayan Cherki transferi gerçekleşiyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu

Adı sık sık Trendyol Süper Lig'in İstanbul devleri ile anılan Rayan Cherki'de dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Rayan Cherki transferi gerçekleşiyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu

Olympique Lyon'dan ayrılacağı resmen kesinleşen Fransız yıldızı renklerine bağlamaya en yakın olan takım açıklandı.

Rayan Cherki transferi gerçekleşiyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin The Telegraph'tan derlediği habere göre Manchester City, Cherki için pazarlık masasına oturdu.

Rayan Cherki transferi gerçekleşiyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu

Ada kulübü, maliyeti sebebiyle vazgeçtiği Florian Wirtz transferinin ardından rotayı bu sezon 12 gol/20 asist ile parlayan 21 yaşındaki oyuncuyu listesinin en başına yazdı.

Rayan Cherki transferi gerçekleşiyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu

Cherki'nin sözleşmesinde bulunan serbest kalma maddesinin 20-25 milyon Sterlin olduğu belirtildi. Bu miktarın Premier Lig temsilcisi için ulaşılabilir bir hedef olduğu aktarıldı.

Rayan Cherki transferi gerçekleşiyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu

Öte yandan gelecek sezon için kadroda yapılanmaya gidecek olan Pep Guardiola, Rayan Cherki transferinin takımın kimyasına uyup uymayacağına dikkat etmesi konusunda uyarıldı.

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