Rayan Cherki transferi gerçekleşiyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istiyordu
Trendyol Süper Lig'in İstanbul devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından takip ettiği Rayan Cherki ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. İngiliz basını, Fransız oyuncunun transferini gerçekleştirmeye en yakın takımı duyurdu. İşte o haber... | Son dakika spor haberleri
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Ada kulübü, maliyeti sebebiyle vazgeçtiği Florian Wirtz transferinin ardından rotayı bu sezon 12 gol/20 asist ile parlayan 21 yaşındaki oyuncuyu listesinin en başına yazdı.
Cherki'nin sözleşmesinde bulunan serbest kalma maddesinin 20-25 milyon Sterlin olduğu belirtildi. Bu miktarın Premier Lig temsilcisi için ulaşılabilir bir hedef olduğu aktarıldı.
Öte yandan gelecek sezon için kadroda yapılanmaya gidecek olan Pep Guardiola, Rayan Cherki transferinin takımın kimyasına uyup uymayacağına dikkat etmesi konusunda uyarıldı.
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