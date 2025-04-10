Galatasaray'dan çifte bomba! İlkay ve Felix transferi böyle duyuruldu
Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen Galatasaray'da gelecek sezon için düğmeye basıldı. Icardi ve Osimhen gibi dünyada ses getiren transferlere imza atan sarı kırmızılılar çifte bomba patlatmaya hazırlanıyor. İngiliz medyası 2 dünya yıldızının gelecek sezonda Türkiye'de olacağını duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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34 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu İlkay'ın, Guardiola'nın "Teknik ekibime katıl" teklifine sıcak bakmadığı, Cimbom'a gelerek yeni başarılar kazanmak istediği belirtildi.
İlkay Gündoğan bu sezon 42 maçta görev alırken 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.
İngilizler, bonservisi Chelsea'de olan Joao Felix'in de G.Saray'a yakın olduğunu kaydetti.
Okan Buruk, 25 yaşındaki Portekizli yıldızı Mertens'in yerine düşünüyor.
Felix ise 37 maçta 9 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
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