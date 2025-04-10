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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan çifte bomba! İlkay ve Felix transferi böyle duyuruldu

Galatasaray'dan çifte bomba! İlkay ve Felix transferi böyle duyuruldu

Avrupa kupalarında başarılı olmak isteyen Galatasaray'da gelecek sezon için düğmeye basıldı. Icardi ve Osimhen gibi dünyada ses getiren transferlere imza atan sarı kırmızılılar çifte bomba patlatmaya hazırlanıyor. İngiliz medyası 2 dünya yıldızının gelecek sezonda Türkiye'de olacağını duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Galatasaray'dan çifte bomba! İlkay ve Felix transferi böyle duyuruldu

Bir yandan hem ligde hem hem kupada şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray bir yandan da çok önemli transfer hamleleri yapıyor.

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Galatasaray'dan çifte bomba! İlkay ve Felix transferi böyle duyuruldu

Gelecek sezon Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı kırmızılılar ses getirecek transferlere imza atmak için harekete geçti.

Galatasaray'dan çifte bomba! İlkay ve Felix transferi böyle duyuruldu

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Manchester City ile sözleşmesinin sonuna gelen İlkay Gündoğan ve Milan'da kiralık oynayan Joao Felix'in yeni adresi büyük ihtimalle Galatasaray olacak.

Galatasaray'dan çifte bomba! İlkay ve Felix transferi böyle duyuruldu

34 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu İlkay'ın, Guardiola'nın "Teknik ekibime katıl" teklifine sıcak bakmadığı, Cimbom'a gelerek yeni başarılar kazanmak istediği belirtildi.

Galatasaray'dan çifte bomba! İlkay ve Felix transferi böyle duyuruldu

İlkay Gündoğan bu sezon 42 maçta görev alırken 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan çifte bomba! İlkay ve Felix transferi böyle duyuruldu

İngilizler, bonservisi Chelsea'de olan Joao Felix'in de G.Saray'a yakın olduğunu kaydetti.

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