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Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Jose Mourinho ile yer aldığı fotoğraf için dikkat çeken yorum!

Okan Buruk'tan Jose Mourinho ile yer aldığı fotoğraf için dikkat çeken yorum!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı. Buruk'un bu oylama sırasında spor kategorisi için Galatasaray'ın, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1'lik skorla mağlup ettiği derbide çekilen "Buruk bakış" fotoğrafı için yaptığı yorum dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 Salı 13:39
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Okan Buruk'tan Jose Mourinho ile yer aldığı fotoğraf için dikkat çeken yorum!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

Okan Buruk'tan Jose Mourinho ile yer aldığı fotoğraf için dikkat çeken yorum!

Okan Buruk, "Spor" kategorisinde oyunu "Buruk bakış" fotoğrafından yana kullandı.

Okan Buruk'tan Jose Mourinho ile yer aldığı fotoğraf için dikkat çeken yorum!

Tecrübeli çalıştırının bu fotoğraf ile ilgili yaptığı yorumlar dikkat çekti.

Okan Buruk'tan Jose Mourinho ile yer aldığı fotoğraf için dikkat çeken yorum!

Okan Buruk futbol camiasında gündeme oturan kareyle ilgili olarak, "Bu fotoğraf, 3-1 kazandığımız derbi maçta çekildi. Bilinçli yapılmış bir şey değil ama müthiş bir fotoğraf.

Okan Buruk'tan Jose Mourinho ile yer aldığı fotoğraf için dikkat çeken yorum!

Çok ses getirdi. 3-1 kazandığımız maç sonrası güzel bir anı oldu." ifadelerini kullandı.

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