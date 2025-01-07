Okan Buruk'tan Jose Mourinho ile yer aldığı fotoğraf için dikkat çeken yorum!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı. Buruk'un bu oylama sırasında spor kategorisi için Galatasaray'ın, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1'lik skorla mağlup ettiği derbide çekilen "Buruk bakış" fotoğrafı için yaptığı yorum dikkat çekti. İşte detaylar...
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Okan Buruk futbol camiasında gündeme oturan kareyle ilgili olarak, "Bu fotoğraf, 3-1 kazandığımız derbi maçta çekildi. Bilinçli yapılmış bir şey değil ama müthiş bir fotoğraf.
Çok ses getirdi. 3-1 kazandığımız maç sonrası güzel bir anı oldu." ifadelerini kullandı.
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