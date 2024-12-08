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Haberler Galatasaray Yunus Akgün: Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor!

Yunus Akgün: Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasınde deplasmanda Sivasspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederken sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 18:29 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 18:45
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Yunus Akgün: Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasınde deplasmanda Sivasspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederken sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN SÖZLERİ:

"Gerçekten takımımla gurur duyuyorum, emeklerine yüreklerine sağlık. Galatasaray nasıl bir takım gösterdik. Bu 3 puan çok önemliydi. Mete, şanssızdı; önemli bir oyuncu bizim için. Böyle şanssızlıklar olabilir. Bugün onun için de ekstradan oynadık.

Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Galatasaray altyapısından yetişti. Barış içeride hüngür hüngür ağlıyor. Belki ayağı kırıldı, hastaneye gidecek. Ayağı yerde diyor hakem.

Arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bazı takımları heveslendirdik 15. dakikada ama kazandık. Biz taraftarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız."

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