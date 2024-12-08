Galatasaray'dan maç sonu flaş hakem tepkisi! "İnsanlığa sığmayan..."

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrılırken karşılaşmanın son anlarında dikkat çeken anlar yaşandı. Ev sahibi takımdan Manaj'ın, Cimbom'dan Barış Alper Yılmaz'a yaptığı müdahaleye karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'ın sarı kart göstermesi gündeme oturdu. Konuyla ilgili Galatasaray'dan sert açıklama geldi.

İŞTE CİMBOM'DAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Karşılaşmanın son dakikasında Barış Alper Yılmaz'a yapılan insanlığa sığmayan faulün ardından gerçekleştirilen VAR konuşmalarını merakla bekliyor olacağız!

90 dakika boyunca yaşanan tüm skandal hakem kararlarına rağmen; İYİLER DAİMA KAZANIR!