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Haberler Galatasaray Okan Buruk: Herkes çok mutlu olsun!

Okan Buruk: Herkes çok mutlu olsun!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederken karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Okan Buruk açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 18:43 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 18:55
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Okan Buruk: Herkes çok mutlu olsun!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivasspor'u 3-2'lik skorla mağlup ederken karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN SÖZLERİ:

Bilerek bir oyuncunun, kendi mevkisinden koşup direkt arkadaşının ayağına basması, sakatlamak için çaba sarf etmesi, VAR çağırmasına rağmen kırmızı verilmemesi günün özeti.

Bu duruma getiren herkes çok mutlu olsun. Ne durumda bilmiyoruz. Milli oyuncu. Ülkenin marka değerine katkı yapmış bir oyuncu. Maç ile ilgili, futbol ile ilgili konuşacak bir şey yok. Herkes için hayırlısı olsun.

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