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TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'dan ayırlıyor mu? Menajerinden flaş teklif

Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Cimbom 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech ile beklenmedik ayrılık yaşayabilir. Faslı yıldızın menajeri sarı kırmızılılara flaş bir teklifle geldi. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'dan ayırlıyor mu? Menajerinden flaş teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'dan ayırlıyor mu? Menajerinden flaş teklif

Geride bıraktığımız günlerde Galatasaray ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Hakim Ziyech ile ilgili dikkat çeken bir haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'dan ayırlıyor mu? Menajerinden flaş teklif

Faslı yıldızın menajerinin, Sarı-Kırmızılı yetkililerle yaptığı son görüşmede sürpriz bir öneride bulunduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'dan ayırlıyor mu? Menajerinden flaş teklif

Ziyech'in menajerinin, Cimbom'a Körfez'den 7.5 milyon Euro değerinde bir teklif getirebileceğini söylediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'dan ayırlıyor mu? Menajerinden flaş teklif

Takvim'in haberine göre Galatasaray, tecrübeli futbolcu için gelecek cazip teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'dan ayırlıyor mu? Menajerinden flaş teklif

Teknik direktör Okan Buruk'un da iyi bir teklif gelmesi halinde 31 yaşındaki yıldızın satışına onay verdiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'dan ayırlıyor mu? Menajerinden flaş teklif

Ziyech geçen sezon Galatasaray'da 23 mücadeleye çıktı.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'dan ayırlıyor mu? Menajerinden flaş teklif

Ziyech bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asiste imza attı.

TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'dan ayırlıyor mu? Menajerinden flaş teklif

Öte yandan Ziyech'in Galatasaray'da 2 milyon 850 bin Euro yıllık ücret kazanacağı ifade edilmişti.

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