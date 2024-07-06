TRANSFER HABERİ - Ziyech Galatasaray'dan ayırlıyor mu? Menajerinden flaş teklif
Transfer tahtasının açılmasıyla birlikte Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Cimbom 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Hakim Ziyech ile beklenmedik ayrılık yaşayabilir. Faslı yıldızın menajeri sarı kırmızılılara flaş bir teklifle geldi. İşte transferin detayları... | GALATASARAY HABERLERİ
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Ziyech'in menajerinin, Cimbom'a Körfez'den 7.5 milyon Euro değerinde bir teklif getirebileceğini söylediği öğrenildi.
Takvim'in haberine göre Galatasaray, tecrübeli futbolcu için gelecek cazip teklifleri değerlendirmeyi düşünüyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un da iyi bir teklif gelmesi halinde 31 yaşındaki yıldızın satışına onay verdiği kaydedildi.
Ziyech geçen sezon Galatasaray'da 23 mücadeleye çıktı.
Ziyech bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asiste imza attı.
Öte yandan Ziyech'in Galatasaray'da 2 milyon 850 bin Euro yıllık ücret kazanacağı ifade edilmişti.
Galatasaray'ın bedelsiz transfer ettiği Hakim Ziyech, Fas Milli Takımı'nda ise 62 maçta oynadı ve 23 gol attı.
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