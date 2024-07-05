TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları bedava! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Dünya futbolunda gözler yeni sezon transferlerine çevrildi. 30 Haziran itibarıyla sözleşmeleri biten dünya yıldızları için adeta bir yarış başladı.

Takımlar önceliği sözleşmesi bitecek isimlere verirken, bu futbolcular ise kulüplerin iştahını kabartıyor.