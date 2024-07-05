Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları bedava! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları bedava! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberleri... Dünya futbolunda gözler artık 30 Haziran 2024 itibarıyla sözleşmesi sona eren dünya yıldızlarına çevrildi. Bu noktada ülkemizde de birçok ismin adı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılıyor. İşte listede yer alan o isimler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 10:45
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TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları bedava! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Dünya futbolunda gözler yeni sezon transferlerine çevrildi. 30 Haziran itibarıyla sözleşmeleri biten dünya yıldızları için adeta bir yarış başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları bedava! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Takımlar önceliği sözleşmesi bitecek isimlere verirken, bu futbolcular ise kulüplerin iştahını kabartıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları bedava! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Birçok yıldız ise Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a yazılıyor. İşte bonservisi elinde olan futbolcular, yaşları, son oynadıkları takım ve değerleri...

TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları bedava! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

MARCO REUS (34) ON NUMARA

TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları bedava! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

LUKA MODRIC (38) MERKEZ ORTA SAHA

TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları bedava! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

JOEL MATIP (32) STOPER

TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları bedava! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

WISSAM BEN YEDDER (33) SANTRFOR

TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları bedava! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

ANTHONY MARTIAL (28) SANTRFOR

TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları bedava! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

NICOLAS PEPE (28) SAĞ KANAT

TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları bedava! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

YUSUF YAZICI (27) ON NUMARA

TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları bedava! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

KELECHI IHEANACHO (27) SANTRFOR

TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları bedava! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

WILFRED NDIDI (27) ÖN LİBERO

TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları bedava! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

RAPHAEL VARANE (31) STOPER

TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları bedava! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

GUIDO RODRIGUEZ (30) ÖN LİBERO

TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları bedava! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

MARIO HERMOSO (28) STOPER

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