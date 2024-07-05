TRANSFER HABERLERİ: Dünya yıldızları bedava! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Son dakika spor haberleri... Dünya futbolunda gözler artık 30 Haziran 2024 itibarıyla sözleşmesi sona eren dünya yıldızlarına çevrildi. Bu noktada ülkemizde de birçok ismin adı Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılıyor. İşte listede yer alan o isimler...
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MARCO REUS (34) ON NUMARA
LUKA MODRIC (38) MERKEZ ORTA SAHA
JOEL MATIP (32) STOPER
WISSAM BEN YEDDER (33) SANTRFOR
ANTHONY MARTIAL (28) SANTRFOR
NICOLAS PEPE (28) SAĞ KANAT
YUSUF YAZICI (27) ON NUMARA
KELECHI IHEANACHO (27) SANTRFOR
WILFRED NDIDI (27) ÖN LİBERO
RAPHAEL VARANE (31) STOPER
GUIDO RODRIGUEZ (30) ÖN LİBERO
MARIO HERMOSO (28) STOPER
ADRIEN RABIOT (29) MERKEZ ORTA SAHA
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