20.45'te şampiyonuz

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'a çarpıcı açıklamalar yaptı. 'Mayısların bizim olduğunu kanıtlayacağız' diyerek sözlerine giren Özbek, "Tüm camiamızı şampiyonluk maçına birkaç gün kala kenetlenmeye davet ediyorum. Benim ve arkadaşlarımın amacı, pazar akşamı 20.45'te taraftarımızı sevince boğmak. Türkiye'yi sarı–kırmızı renge boyamak istiyoruz. Uçaklarda yer yok, herkes bu maça gelmek istiyor. İnşallah Galatasaray için hayırlı bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

KIRILMADIK REKOR BIRAKMADIK

Bu sezon tüm rekorları alt üst ettiklerini hatırlatan Özbek, Florya'daki son durum için ise 'Daha önce böylesini görmedim' sözlerini sarf etti. Başkan Özbek, "Galatasaray, Türkiye'de kırılmamış rekorlar kırarak gidiyor. 102 puanla kapatacağız, bunlar Türkiye rekorları. Hocamız rekorlar kırıyor, oyuncularımızın performansı çok yüksek. 38 maçlık bir periyotta her zaman yol kazaları olabilir. Defalarca Florya'ya gittim, hiçbir bu kadar motive görmedim takımı. Galatasaray büyük bir aile" dedi.

TİMUR BİZİMLE OLACAK

Erden Timur önümüzdeki süreçte bizimle olacaktır. Onun içinde öyle bir Galatasaray sevgisi var ki bu işin dışında kalma imkanı yok. Yönetimde bazı fikir ayrılıkları yaşanabilir. Bugün için öyle bir fikri var, biraz da ailevi... Benim inancım önümüzdeki süreçte yine bizimle birlikte olacağı yönünde.

İPOTEĞİ KALDIRMALIYIZ

Bankalar Birliği anlaşması bir pranga haline gelmiştir. Galatasaray'ın mali olarak bağımsızlık kazanması gerekiyor. Florya'da inşaatı biz kendimiz de yapabiliriz ama bazı parametreler var. Arsanın üzerinde ipotek var. 70 milyon dolar ödenmesi gerekiyor. Projenin gerçekleşmesi yaklaşık 3 yılı bulacak.

KEMERBURGAZ EVİMİZ

Avrupa'da başarıyı yakalamak istiyorsak bu tarz tesise ihtiyacımız vardı. Kemerburgaz bizim evimiz olacak. Stat ve tesis arasındaki bölgenin adını "Galatasaray Vadisi" yapacağız. Galatasaray başkanlığı gibi Kemerburgaz projesi de benim hayalim. Bu hayallerimize ulaşmak için son derece iyi çalışıyoruz.

ADNAN POLAT'I HATIRLATTI

Başkan Özbek'in '20.45' vurgusu Adnan Polat'ı akıllara getirdi. 2005-06 sezonunda '20.45'te şampiyonuz' diyen eski başkan Polat'ın söylemi gerçeğe dönüşmüştü. Fenerbahçe'nin Denizlispor'a karşı şok bir beraberlik aldığı son haftada Galatasaray, şampiyonluğu ezeli rakibinin elinden kapmış