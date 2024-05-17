F.Bahçe'ye Münih taktiği

Dev derbiye iki gün kala G.Saray'ın oyun planı şekillenmeye başladı. Şampiyonluk için 1 puanın yettiği mücadelede sarı-kırmızılılar, dominant bir futbol ortaya koymak istiyor. En yakın rakibi karşısında şampiyonluğu hak ettiğini göstermek isteyen Okan Buruk, bu sezon Bayern Münih maçlarındaki performansı rol model olarak alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada oyun olarak üstünlük kuran tecrübeli hoca, takım yorulunca sahadan yenilgiyle ayrılmıştı. İkinci maçta daha dengeli oynayan Aslan, şanssız bir şekilde kaybetse de yine oyun olarak sınıfı geçmişti.

HAMLE FIRSATI VAR

Okan Buruk ve ekibi, Fenerbahçe karşısında benzer oyun planıyla çıkmayı düşünüyor. Rakibi geride bekleyecek anlayıştan uzak olan Buruk, ön alan baskısını kuvvetli şekilde yapmayı planlıyor. Savunma derinliğinde Nelsson'a güvenen tecrübeli hoca, Davinson'la ön alan baskısını ileri taşımayı düşünüyor. Diğer isimleri koruyacak olan Buruk, bu kez kulübesine de güveniyor. Yüksek eforlu oyunda yorulanları Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Zaha gibi isimlerle değiştirebilecek başarılı hoca, derbiden zaferle ayrılarak şampiyon olmayı hedefliyor.