Mertens dünyada zirvede

Galatasaray'ın 3-2'lik Karagümrük galibiyetinde 1 gol ve 1 asistle kahraman olan Dries Mertens, performansıyla dünya futbolunun zirvesinde yer alıyor. 37 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 18 asist yapma başarısı gösterdi. Belçikalı orta saha, bu istatistikle tüm yıldızları geride bırakmasını da bildi. Mertens'in asist yarışında en yakın rakibi ise Lokomotiv Moskova forması giyen Glushenkov. 24 yaşındaki oyuncunun 17 asisti bulunuyor. Kasımpaşalı Hajradinovic 14 asistle listede dördüncü sırada yer alıyor. Mertens, bu sezon tüm kulvarlarda 49 maça çıktı. 3 bin 85 dakika sahada kalan Belçikalı yıldız, takımına 12 gol, 18 asistlik performans sağladı.