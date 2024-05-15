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Mertens dünyada zirvede

37 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig’de 18 asist yapma başarısı gösterdi. Mertens’in en yakın rakibi 17 gol pası veren Lokomotiv Moskovalı Glushenko.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Mertens dünyada zirvede

Galatasaray'ın 3-2'lik Karagümrük galibiyetinde 1 gol ve 1 asistle kahraman olan Dries Mertens, performansıyla dünya futbolunun zirvesinde yer alıyor. 37 yaşındaki oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 18 asist yapma başarısı gösterdi. Belçikalı orta saha, bu istatistikle tüm yıldızları geride bırakmasını da bildi. Mertens'in asist yarışında en yakın rakibi ise Lokomotiv Moskova forması giyen Glushenkov. 24 yaşındaki oyuncunun 17 asisti bulunuyor. Kasımpaşalı Hajradinovic 14 asistle listede dördüncü sırada yer alıyor. Mertens, bu sezon tüm kulvarlarda 49 maça çıktı. 3 bin 85 dakika sahada kalan Belçikalı yıldız, takımına 12 gol, 18 asistlik performans sağladı.

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