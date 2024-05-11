TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu maestro! Sezona damga vuracak
Son dakika spor haberleri...Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılılar bu noktada orta saha için gündemine Arjantinli yıldızı aldı. İşte haberin son gelişmeleri... GS SPOR HABERLERİ
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Önemli bir avantajı elinde bulunduran Galatasaray, lider olarak girdiği son haftalarda şampiyonluk kaybetmemesiyle biliniyor.
Sarı-kırmızılı ekibin şu anda kadrosunda bulunan ve Süper Lig'de süre alan 26 futbolcudan 18'i kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda şampiyonluk gördü.
Şampiyonluk tecrübesi olan bu futbolcular, Galatasaray'ı bu sezon ligde başarıya taşıdı.
Diğer yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da orta saha arayışları sürüyor.
Yeni sezona da güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılar, kadro mühendisliği konusunda ince eleyip sık dokuyor.
Önümüzdeki sezonda Avrupa'da boy gösterecek Galatasaray, yaz transfer sezonunda Belçika ekibi Genk forması giyen Arjantinli orta saha Matias Galarza'yı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.
22 yaşındaki genç orta sahayı yakından takip eden sarı-kırmızılılar, sezon bittikten sonra futbolcu ve kulübüyle temaslarını sıklaştıracak.
2002 doğumlu orta saha oyuncusu, Genk formasıyla bu sezon 43 resmi maça çıktı.
1.80 boyundaki Tangocu bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Galarza, ön libero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha hattında da görev yapabiliyor.
Sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek olan futbolcunun piyasa değeri ise 5 milyon Euro.
Matias Galarza, 2022 senesinde Argentinos'dan Genk'e transfer olmuştu.
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