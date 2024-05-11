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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu maestro! Sezona damga vuracak

Son dakika spor haberleri...Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden başladı. Sarı-kırmızılılar bu noktada orta saha için gündemine Arjantinli yıldızı aldı. İşte haberin son gelişmeleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 09:26
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu maestro! Sezona damga vuracak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 35. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider tamamladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu maestro! Sezona damga vuracak

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşırken Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor'u ağırlayacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu maestro! Sezona damga vuracak

İki maçın sonucuna göre Galtasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonluğunu ilan edebilir.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu maestro! Sezona damga vuracak

Önemli bir avantajı elinde bulunduran Galatasaray, lider olarak girdiği son haftalarda şampiyonluk kaybetmemesiyle biliniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu maestro! Sezona damga vuracak

Sarı-kırmızılı ekibin şu anda kadrosunda bulunan ve Süper Lig'de süre alan 26 futbolcudan 18'i kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda şampiyonluk gördü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu maestro! Sezona damga vuracak

Şampiyonluk tecrübesi olan bu futbolcular, Galatasaray'ı bu sezon ligde başarıya taşıdı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu maestro! Sezona damga vuracak

Diğer yandan önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da orta saha arayışları sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu maestro! Sezona damga vuracak

Yeni sezona da güçlü bir kadroyla girmek isteyen sarı-kırmızılılar, kadro mühendisliği konusunda ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu maestro! Sezona damga vuracak

Önümüzdeki sezonda Avrupa'da boy gösterecek Galatasaray, yaz transfer sezonunda Belçika ekibi Genk forması giyen Arjantinli orta saha Matias Galarza'yı kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu maestro! Sezona damga vuracak

22 yaşındaki genç orta sahayı yakından takip eden sarı-kırmızılılar, sezon bittikten sonra futbolcu ve kulübüyle temaslarını sıklaştıracak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu maestro! Sezona damga vuracak

2002 doğumlu orta saha oyuncusu, Genk formasıyla bu sezon 43 resmi maça çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'a Tangocu maestro! Sezona damga vuracak

1.80 boyundaki Tangocu bu maçlarda 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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