Asistan Mertens

Dries Mertens,bu yıl istatistikleriyle dikkat çekiyor. 37 yaşındaki Belçikalı, Süper Lig'de 32 maçta 6 gol, 13 asistlik performans sergiledi. Asist krallığında Hajradinovic'in (14) ardından ikinci sırada yer alan Mertens'in takımda en fazla servis yaptığı isim ise Mauro İcardi oldu. Belçikalı 10 numara, Arjantinli yıldızın attığı 21 golün 6'sının hazırlayıcısı oldu. Mertens ile İcardi, Kasımpaşalı Hajradinovic-Da Costa ikilisinin zirvede olduğu 'En iyi ikililer' listesinde ikinci sırada yer aldı.

İZNİNİ NAPOLI'DE GEÇİRDİ

Mertens, Okan Buruk'un verdiği izinde soluğu İtalya'da aldı. Belçikalı oyuncu, efsanesi olduğu Napoli'de kısa süreli bir tatil yaptı. Eşiyle birlikte görüntülenen oyuncuya ilgi her zamanki gibi yoğundu. Mertens'e oğlu Ciro'nun adının yazılı olduğu pizza yapılması da dikkatleri çekti.