Seriyi yaptı tahta çıktı

Galatasaray'da son düzlükte bir kez daha ön plana çıkan Mauro İcardi, golleri sıralamaya devam ediyor. Adana Demirspor'u da boş geçmeyen Arjantinli yıldız, son 6 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de bu sezon 31 maçta 21 kez ağları sarsan 31 yaşındaki oyuncu, bu performansıyla Edin Dzeko'yu geçerek gol krallığında zirveye çıktı. İcardi, ayrıca sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig'de en uzun serisini tekrarladı. Geçen sezon 32 ile 37. haftalar arasında üst üste 6 maçta da gol atan Tangocu, bu hafta Sivasspor'u boş geçmezse sarı-kırmızılı formayla ligdeki en uzun serisini yakalayacak.