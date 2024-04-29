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Seriyi yaptı tahta çıktı

6 haftada 7 kez ağları sarsan İcardi, en uzun serisini tekrarlayarak Dzeko’yu geride bıraktı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Seriyi yaptı tahta çıktı

Galatasaray'da son düzlükte bir kez daha ön plana çıkan Mauro İcardi, golleri sıralamaya devam ediyor. Adana Demirspor'u da boş geçmeyen Arjantinli yıldız, son 6 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de bu sezon 31 maçta 21 kez ağları sarsan 31 yaşındaki oyuncu, bu performansıyla Edin Dzeko'yu geçerek gol krallığında zirveye çıktı. İcardi, ayrıca sarı-kırmızılı forma altında Süper Lig'de en uzun serisini tekrarladı. Geçen sezon 32 ile 37. haftalar arasında üst üste 6 maçta da gol atan Tangocu, bu hafta Sivasspor'u boş geçmezse sarı-kırmızılı formayla ligdeki en uzun serisini yakalayacak.

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