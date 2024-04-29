Bizimle kal Mertens

Şampiyonluk yarışında kritik haftalara giren G.Saray'da şov yapan Dries Mertens'in geleceği henüz netlik kazanmadı. Son 6 maçı boş geçmeyerek 13 asiste ulaşan 37 yaşındaki oyuncunun kontratı sezon sonunda bitiyor. Yönetim, Belçikalı yıldıza 1+1 yıllık sözleşme vermeyi planlıyor. Futbolu bırakmayı düşünen Mertens en az bir sezon daha oynamak için ikna edilecek. Takım içinde ve Florya çalışanları tarafından çok sevilen yıldız oyuncu, ailesi ile yaptığı görüşmede 1 yıl daha devam etme konusuna sıcak bakıyor. Mertens'in önümüzdeki haftalarda sözleşme imzalaması bekleniyor.