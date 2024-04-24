Daha bitmedi

Son düzlükte önemli avantaja sahip olan Galatasaray'da Okan Buruk, takımına rehavet uyarısı yaptı. Tedbiri elden bırakmayacaklarını belirten tecrübeli hoca, "Puan farkını açmış olabiliriz. Ama önümüzde daha 5 hafta var. En ufak bir hatada işler tersine dönebilir. Önce Adana Demirspor daha sonra da diğer maçlarda hata istemiyorum. Şu ana kadar olduğundan daha fazla bir konsantrasyonla yola devam etmeliyiz. Sonrasında hep beraber 24. şampiyonluğu kutlarız. Şu anda biten bir şey yok" ifadelerini kullandı.