TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Liverpool'un yıldızına kanca!

HEM 8 HEM DE 6 NUMARA Torreira'nın yanına biçilmiş bir kaftan olarak düşünülen Gravenberch, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Çoğunlukla 8 numara pozisyonunda oynasa da 1.90'lık boyu ve güçlü fiziğiyle 6 numarada da çok iyi performanslar ortaya koyabiliyor.