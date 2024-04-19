Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Liverpool'un yıldızına kanca!

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Liverpool'un yıldızına kanca!

Süper Lig devlerinden Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi verirken diğer yandan gelecek sezon için planlamalara başladı. Sarı-kırmızılıların son olarak Liverpool'dan o yıldız isimle yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Liverpool'un yıldızına kanca!

Süper Lig lideri Galatasaray, şampiyonluk yarışının yanı sıra bir yandan da yeni sezon planlamalarını yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Liverpool'un yıldızına kanca!

Transferde önceliği orta sahaya veren Cimbom, beklediği katkıyı alamadığı Ndombele'nin alternatifini yine İngiltere'de buldu.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Liverpool'un yıldızına kanca!

Sarı-kırmızılılar, sezon başında da listesindeki Liverpool'un 21 yaşındaki Hollandalı maestrosu Ryan Gravenberch'le tekrar temas kurmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Liverpool'un yıldızına kanca!

Okan Buruk'un da orta sahada Torreira'nın yükünü alacak isim olarak Gravenberch'i işaret ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Liverpool'un yıldızına kanca!

ÖNCELİK KİRALAMA

Sezon başında Bayern Münih'ten 40 milyon euro'ya Liverpool'un yolunu tutan genç orta saha için Galatasaray'ın 25 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğu öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Liverpool'un yıldızına kanca!

İngiliz devinde beklediği süreyi alamayan Granvenberch'in transferinde bu sefer daha iştahlı olan sarı-kırmızılı yönetimin, tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Liverpool'un yıldızına kanca!

HEM 8 HEM DE 6 NUMARA

Torreira'nın yanına biçilmiş bir kaftan olarak düşünülen Gravenberch, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Çoğunlukla 8 numara pozisyonunda oynasa da 1.90'lık boyu ve güçlü fiziğiyle 6 numarada da çok iyi performanslar ortaya koyabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Liverpool'un yıldızına kanca!

EURO 2024'TE BOY GÖSTERECEK

İlk kez 18 yaşında Hollanda Milli Takımı'nın formasını giyen Ryan Gravenberch'in, Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da kadroda yer alması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Liverpool'un yıldızına kanca!

Galatasaray'ın da şampiyona başlamadan transferde mesafe kat etmek için girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Liverpool'un yıldızına kanca!

33 MAÇ OYNADI

Ajax alt yapısından yetişen Gravenberch 2022'de 18.5 milyon euro'ya Bayern'e transfer oldu. Sezon başında da 40 milyon euro'ya Liverpool'a geçti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Liverpool'un yıldızına kanca!

Liverpool'da bu sezon 33 maça çıkan 21 yaşındaki maestro, 3 gol, 2 asist yaptı. Hollanda Milli Takımı'nda 11 maça çıkan Gravenberch, 1 gol attı. Kırmızı-beyazlılarla sözleşmesi 2028'de sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'dan Liverpool'un yıldızına kanca!

RYAN GRAVENBERCH KİMDİR?

Ryan Gravenberch, 16 Mayıs 2002'de Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi. Futbola Zeeburgia altyapısında başladı. 2010 yazında Ajax'ın altyapısına transfer oldu ve tüm yaş kategorilerinde forma giydi. 2019'da A takıma yükselme başarısı gösteren Gravenberch, 2022 yazında ise 18.5 milyon Euro'ya Bayern Münih'in yolunu tuttu.

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