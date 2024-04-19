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Galatasaray'da imza töreni yapılıyor! CANLI İZLE

Galatasaray'da yıldız futbolcularla sözleşme yenileniyor.  Sarı-kırmızılılar RAMS Park'ta düzenlenen törenle Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı ile yeni kontrat imzalayacak. İmza törenini haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 16:15 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 16:25
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Galatasaray'da imza töreni yapılıyor! CANLI İZLE

Galatasaray'da yıldız futbolcularla sözleşme yenileniyor. Sarı-kırmızılılar RAMS Park'ta düzenlenen törenle Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı ile yeni kontrat imzalayacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, imza töreninde sözleşme yenilenen oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"MUSLERA BİZDEN BİRİ"

"Muslera, sadece sahada gösterdiği performansla değil, efendiliğiyle de tüm spor severlerin gönlünde taht kurmuş birisidir. Muslera 13 senedir sarı-kırmızılı forma için ter akıtmış, bir gün bile mücadeleden kaçmamış, takımımızın en önemli liderlerinden biridir. Bir yabancı değil, bizden biri. Kendisiyle sözleşme konusunda çok kısa konuştuk. İkiletmedi "Sen ne diyorsan, öyledir" dedi. İlerleyen süreçte camiamızın içinde devam etmesini planlıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum."

"ABDÜLKERİM BİRÇOK KİŞİYİ PİŞMAN ETTİ"

"Abdülkerim Bardakcı... Kimileri sana buruk kıvırdı, biz senden hiç şüphe etmedik. Sende performansıyla birçok kişiyi düşüncelerine pişman ettin. Önünde uzun başarılı yıllar var. Sana da büyük bir teşekkürlerimi gönderiyorum."

"TORREIRA ORTA SAHAMIZIN DİNAMOSU"

"Lucas Torreira takımımızın enerji küpü, orta sahamızın dinamosu. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda büyük katkısı var. Terinin son damlasına kadar mücadele ettiğinden eminiz, sana güveniyoruz, böyle devam etmeni diliyoruz ve seni çok seviyoruz."

İmza törenini haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

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