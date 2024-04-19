Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Kupası gelirleri belli oldu!
Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos'a karşı penaltı atışlarıyla elenmesı sonrasında bu sezon Avrupa'da temsilcimiz kalmadı. Sarı-lacivertliler beklenmeyen bir sonuç alarak önemli bir gelirden de oldu. Peki bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'dan ne kadarlık bir gelir elde etti. İşte detaylar...
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FENERBAHÇE KASASINA UEFA'DAN 9.8 MİLYON EURO KOYDU
2 MİLYON EURO'YU KAÇIRDI
Sarı-lacivertliler, Olympiakos'u eleyip yarı finale kalsaydı 2 milyon Euro'yu daha kasasına koyacaktı.
TÜRK TAKIMLARI UEFA'DAN NE KADAR KAZANDI
Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı. Böylece bütün Türk takımlarının UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de ortaya çıktı.
1) GALATASARAY
30 milyon 140 bin 737 bin Euro
2) FENERBAHÇE
8 milyon 613 bin 761 Euro
3) BEŞİKTAŞ
5 milyon 152 bin 661 Euro
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