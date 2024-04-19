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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Kupası gelirleri belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Olympiakos'a karşı penaltı atışlarıyla elenmesı sonrasında bu sezon Avrupa'da temsilcimiz kalmadı. Sarı-lacivertliler beklenmeyen bir sonuç alarak önemli bir gelirden de oldu. Peki bu sezon Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'dan ne kadarlık bir gelir elde etti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 12:38
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Kupası gelirleri belli oldu!

Fenerbahçe normal süresini 1-0 kazandığı maçta Olympiakos'a seri penaltı atışlarında 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'ne çeyrek final turunda veda etti ve Avrupa defterini kapattı. Milliyet'in derlediği haberde, Fenerbahçe bu turda havlu atarak kasasına önemli bir geliri koyma fırsatını da tepti.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Kupası gelirleri belli oldu!

FENERBAHÇE KASASINA UEFA'DAN 9.8 MİLYON EURO KOYDU
UEFA Konferans Ligi'nde yarı finalin kapısından dönen Fenerbahçe kasasına 9.8 milyon Euro koydu.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Kupası gelirleri belli oldu!

Sarı lacivertli takım Olympiakos ile oynadığı çeyrek final karşılaşmaları öncesinde 3. Ön eleme turuna yükseldiği için 1.65 milyon Euro, gruplara kaldığı için ayak bastı parası olarak 2.94 milyon Euro, ülke katsayısından 979 bin Euro, grupta elde ettiği puanlardan 2 milyon Euro, grubu lider bitirdiği için 600 bin Euro, son 16 turuna yükseldiği için 600 bin Euro, çeyrek finale çıktığı için 1 milyon Euro olmak üzere toplam 9.8 milyon Euro kazanmıştı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Kupası gelirleri belli oldu!

2 MİLYON EURO'YU KAÇIRDI
Sarı-lacivertliler, Olympiakos'u eleyip yarı finale kalsaydı 2 milyon Euro'yu daha kasasına koyacaktı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Kupası gelirleri belli oldu!

TÜRK TAKIMLARI UEFA'DAN NE KADAR KAZANDI
Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte Avrupa'da yoluna devam eden temsilcimiz kalmadı. Böylece bütün Türk takımlarının UEFA'dan ne kadar gelir elde ettiği de ortaya çıktı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Kupası gelirleri belli oldu!

1) GALATASARAY
30 milyon 140 bin 737 bin Euro

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