Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Kupası gelirleri belli oldu!

Fenerbahçe normal süresini 1-0 kazandığı maçta Olympiakos'a seri penaltı atışlarında 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'ne çeyrek final turunda veda etti ve Avrupa defterini kapattı. Milliyet'in derlediği haberde, Fenerbahçe bu turda havlu atarak kasasına önemli bir geliri koyma fırsatını da tepti.

Sarı lacivertli takım Olympiakos ile oynadığı çeyrek final karşılaşmaları öncesinde 3. Ön eleme turuna yükseldiği için 1.65 milyon Euro, gruplara kaldığı için ayak bastı parası olarak 2.94 milyon Euro, ülke katsayısından 979 bin Euro, grupta elde ettiği puanlardan 2 milyon Euro, grubu lider bitirdiği için 600 bin Euro, son 16 turuna yükseldiği için 600 bin Euro, çeyrek finale çıktığı için 1 milyon Euro olmak üzere toplam 9.8 milyon Euro kazanmıştı.