Florya’da Pendik startı

Alanya dönüşünde Florya'da rejenerasyon çalışması gerçekleştiren Galatasaray'da oyunculara bir gün izin verilmişti. Sarı-kırmızılı takım, dün Florya'da toplandı. Okan Buruk yönetimindeki Cimbom, tam kadro Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı. Cezası sona eren Günay da Pendik'te kulübede olacak.

TONUSLUOĞLU YÖNETECEK

G.Saray'ın Pendikspor'la yapacağı mücadelenin hakemi belli oldu. Karşılaşmada Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Bu sezon Süper Lig'deki 13. maçına çıkacak Tonusluoğlu, Aslan'ın daha önce 2020-21'de Darıca G.Birliği'yle oynadığı kupa mücadelesini yönetti. Aslan