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Alanyaspor Galatasaray maçı CANLI İZLE (Corendon Alanyaspor-Galatasaray canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta kapanış maçında zirve yarışındaki Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar rakibini yenip şampiyonluk yarışında kayıp yaşamak istemezken, ev sahibi ekip de 4 maçlık galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 20:20 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 20:30
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Alanyaspor Galatasaray maçı CANLI İZLE (Corendon Alanyaspor-Galatasaray canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta kapanış maçında Corendon Alanyaspor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

ALANYASPOR - GALATASARAY İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan.

G.Saray: Muslera, Aurier, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Galatasaray maçı 15 Nisan Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

ALANYASPOR İLE GALATASARAY 16. KEZ RAKİP

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 9 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, turuncu-yeşilliler ise 3 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. 3 karşılaşma da berabere sona erdi. Aslan'ın 35 golüne, Akdeniz ekibi 17 golle cevap verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı Galatasaray 4-0'lık skorla kazandı.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 15 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve 36 puanla bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Aslan son olarak dış sahada Kasımpaşa ile mücadele etti ve sahadan 4-3 galip ayrıldı.

SON 19 LİG MAÇINI KAYBETMEDİ

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray oynadığı son 19 maçta rakiplerine kaybetmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a yenilen sarı-kırmızılılar daha sonra oynadığı 19 mücadelede 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom ayrıca son 12 lig maçında da 3 puan aldı. Cimbom ligde en son evinde Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon savunma performansıyla da öne çıkıyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 31 karşılaşmada kalesinde 20 gol gördü ve bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Aslan ayrıca bu müsabakaların 16'sında da kalesini gole kapadı.

ICARDI'DEN SON 3 MAÇTA 4 GOL

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcu Mauro Icardi son haftaları boş geçmiyor. Icardi, Süper Lig'de son 3 haftada rakipleri 4 kez havalandırarak galibiyetlerde önemli rol oynadı. 31 yaşındaki futbolcu, gol krallığında Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko ile yarışıyor. Dzeko 19 golle ilk sırada yer alırken, Icardi 18 golle takip ediyor. Galatasaray Süper Lig'de bu sezon 69 gol atarken bu gollerin 18'ini Mauro Icardi, 11'ini de Kerem Aktürkoğlu kaydetti.

6 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da, Alanyaspor maçı öncesinde 6 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında yer alıyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda 33. haftada evindeki Pendikspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Sarı-kırmızılılarda kaleci Günay Güvenç cezası nedeniyle kadroda yok.

OKAN BURUK İLE FATİH TEKKE 4. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi müsabakalarda 3 kez rakip oldu. Buruk, Galatasaray'ı çalıştırırken, Tekke de İstanbulspor ve Alanyaspor'un başındaydı. Okan Buruk'un takımı oynanan 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALIYOR

Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasını hakem Cihan Aydın yönetiyor. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hakan Yemişken yapıyor. Maçın VAR hakemi ise Fabio Melo oldu.

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