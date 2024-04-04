Galatasaray'dan Rabiot bombası!
Cimbom, Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki orta sahanın peşinde. Fransız futbolcu için birçok kulüp devrede, Aslan yarışı önde bitirmek istiyor.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Cimbom'un önceliği bu sezon en çok sorun yaşadığı alanlardan biri olan orta saha hattı olacak.
Merkezde ciddi sıkıntılar yaşayan ve Torreira'ya partner bulamayan Aslan, bu bölgeye bir veya iki takviye birden yapacak.
Tottenham'dan kiralanan Ndombele ve yaz döneminde adı satış listesinde olan Sergio Oliveira ile yolların ayrılması gündemde.
Mertens'in de durumu net değil. Sarı-kırmızılı kulüp yönetimi, bu bölge için büyük bir dünya yıldızına yönelmiş durumda: Adrien Rabiot.
ERDEN TİMUR DEVREDE
İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Rabiot, kulübüyle sözleşme yenilemedi.
Sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Fransız orta saha, sezon sonunda takımına veda edecek.
Geçen ara transfer döneminde de Galatasaray'ın gündeminde olan 29 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılar yeniden hamle yapmaya başladı.
Ancak tecrübeli futbolcu için birçok takım devreye girmiş durumda. Transfer sihirbazı Erden Timur erken davranarak bu işi bitirmek istiyor.
Rabiot için kesenin ağzını açmayı planlayan Cimbom, önümüzdeki sezon Devler Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak istiyor.
DİĞER