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Galatasaray'dan Rabiot bombası!

Cimbom, Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki orta sahanın peşinde. Fransız futbolcu için birçok kulüp devrede, Aslan yarışı önde bitirmek istiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta saha bombası! Cimbom'un kozu Şampiyonlar Ligi

Bir taraftan şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray, diğer yandan da gelecek sezon için transfer operasyonuna şimdiden başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta saha bombası! Cimbom'un kozu Şampiyonlar Ligi

Cimbom'un önceliği bu sezon en çok sorun yaşadığı alanlardan biri olan orta saha hattı olacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta saha bombası! Cimbom'un kozu Şampiyonlar Ligi

Merkezde ciddi sıkıntılar yaşayan ve Torreira'ya partner bulamayan Aslan, bu bölgeye bir veya iki takviye birden yapacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta saha bombası! Cimbom'un kozu Şampiyonlar Ligi

Tottenham'dan kiralanan Ndombele ve yaz döneminde adı satış listesinde olan Sergio Oliveira ile yolların ayrılması gündemde.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta saha bombası! Cimbom'un kozu Şampiyonlar Ligi

Mertens'in de durumu net değil. Sarı-kırmızılı kulüp yönetimi, bu bölge için büyük bir dünya yıldızına yönelmiş durumda: Adrien Rabiot.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta saha bombası! Cimbom'un kozu Şampiyonlar Ligi

ERDEN TİMUR DEVREDE
İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Rabiot, kulübüyle sözleşme yenilemedi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta saha bombası! Cimbom'un kozu Şampiyonlar Ligi

Sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Fransız orta saha, sezon sonunda takımına veda edecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta saha bombası! Cimbom'un kozu Şampiyonlar Ligi

Geçen ara transfer döneminde de Galatasaray'ın gündeminde olan 29 yaşındaki futbolcu için sarı-kırmızılılar yeniden hamle yapmaya başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan orta saha bombası! Cimbom'un kozu Şampiyonlar Ligi

Ancak tecrübeli futbolcu için birçok takım devreye girmiş durumda. Transfer sihirbazı Erden Timur erken davranarak bu işi bitirmek istiyor.

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