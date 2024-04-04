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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında gündeme sürpriz bir isim geldİ. Teknik direktör Okan Buruk'un da ısrarla istediği dünya yıldızı için yönetim temaslarına şimdiden başladı. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 10:59
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Galatasaray, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Sarı-kırmızılı ekip son olarak ligde Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Cimbom bu mücadeleyi 1-0 kazandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Aslan'ın tek golünü Mauro Icardi kaydetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Bu galibiyet ile birlikte Galatasaray, puanını 84'e yükselterek haftayı zirvede bitirmeyi garantiledi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip yoluna emin adımlarla devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Cimbom, sıradaki maçını pazar günü Fenerbahçe ile yapacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Sarı-kırmızılı ekip Süper Kupa'yı kazanmak için sahaya çıkacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de mücadele etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Devler Ligi A Grubu'nda yer alan Cimbom; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile karşılaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

1 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar grupta 3. sırada yer alıp Avrupa Ligi'ne düştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Burada ise Sparta Prag ile karşılaşan toplam 6-4'lük skorla turnuvaya veda etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Şampiyonluk mücadelesine devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Yönetim şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip orta sahaya net bir takviye yapmak için kollarını sıvadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Cimbom'da Okan Buruk, Sergio Oliveira ile Tanguy Ndombele'nin sonrasında oraya bir ilk 11 oyuncusu istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Buruk'un direktifleri doğrultusunda harekete geçen Galatasaray, geniş bir oyuncu taraması yaptı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Yönetim, başarılı teknik direktörün önüne geniş bir futbolcu listesi verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Bu listeyi inceleyen Okan Buruk'un ise o dünya yıldızına onay verdiği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Bu sezonun yanı sıra gelecek sezonda şampiyon olmak isteyen Galatasaray dünya yıldızlarını kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Bu amaçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, Juventus forması giyen Adrien Rabiot'la ilgilendiği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Cimbom, yıldız futbolcu için harekete geçmeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...

Rabiot'un sözleşmesinin sezon sonu bitmesi Galatasaray yönetimi için büyük bir avantaj olarak görülüyordu.

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