GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Okan Buruk dünya yıldızını istedi! Yönetimin hamlesi...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında gündeme sürpriz bir isim geldİ. Teknik direktör Okan Buruk'un da ısrarla istediği dünya yıldızı için yönetim temaslarına şimdiden başladı. İşte o isim ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Aslan'ın tek golünü Mauro Icardi kaydetti.
Bu galibiyet ile birlikte Galatasaray, puanını 84'e yükselterek haftayı zirvede bitirmeyi garantiledi.
Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip yoluna emin adımlarla devam ediyor.
Cimbom, sıradaki maçını pazar günü Fenerbahçe ile yapacak.
Sarı-kırmızılı ekip Süper Kupa'yı kazanmak için sahaya çıkacak.
Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde de mücadele etti.
Devler Ligi A Grubu'nda yer alan Cimbom; Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile karşılaştı.
1 galibiyet ve 2 beraberlik alan sarı-kırmızılılar grupta 3. sırada yer alıp Avrupa Ligi'ne düştü.
Burada ise Sparta Prag ile karşılaşan toplam 6-4'lük skorla turnuvaya veda etti.
Şampiyonluk mücadelesine devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Yönetim şimdiden gelecek sezonun planlamasını yapıyor.
Bu kapsamda sarı-kırmızılı ekip orta sahaya net bir takviye yapmak için kollarını sıvadı.
Cimbom'da Okan Buruk, Sergio Oliveira ile Tanguy Ndombele'nin sonrasında oraya bir ilk 11 oyuncusu istiyor.
Buruk'un direktifleri doğrultusunda harekete geçen Galatasaray, geniş bir oyuncu taraması yaptı.
Yönetim, başarılı teknik direktörün önüne geniş bir futbolcu listesi verdi.
Bu listeyi inceleyen Okan Buruk'un ise o dünya yıldızına onay verdiği öğrenildi.
İşte detaylar...
Bu sezonun yanı sıra gelecek sezonda şampiyon olmak isteyen Galatasaray dünya yıldızlarını kadrosuna katmak istiyor.
Bu amaçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, Juventus forması giyen Adrien Rabiot'la ilgilendiği iddia edildi.
Cimbom, yıldız futbolcu için harekete geçmeyi planlıyor.
Rabiot'un sözleşmesinin sezon sonu bitmesi Galatasaray yönetimi için büyük bir avantaj olarak görülüyordu.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 40 milyon Euro.
Orta saha mevkisinde oynayan Fransız futbolcu bu sezon 26 maça çıkarken bu müsabakalarda 4 gol ve 3 asist yaptı.
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