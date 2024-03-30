Zaniolo’da top yönetimde

İtalya'ya geri dönmek istediğini belirten Nicolo Zaniolo için teklifler gelmeye başladı. Sarı-kırmızılıların kapısını son olarak Atletico Madrid çaldı. İtalyan yıldıza geldiği öğrenilen 18 milyon euro'luk teklif için yönetim düşünme kararı aldı. 15 milyon euro bonservis ile transfer edilen Zaniolo'dan sezon başında 5 milyon kiralama bedeli elde edilmişti. Okan Buruk'un geri dönmesi halinde kullanmayı düşündüğü 24 yaşındaki oyuncu için Juventus'un da kısa süre içinde kiralama teklifiyle Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Fakat sarı-kırmızılılar Zaniolo'yu bu kez tapusu ile vermeyi planlıyor.