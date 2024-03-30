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Zaniolo’da top yönetimde

Atletico Madrid’in 18 milyon euro’luk teklifi kafaları karıştırdı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Zaniolo’da top yönetimde
İtalya'ya geri dönmek istediğini belirten Nicolo Zaniolo için teklifler gelmeye başladı. Sarı-kırmızılıların kapısını son olarak Atletico Madrid çaldı. İtalyan yıldıza geldiği öğrenilen 18 milyon euro'luk teklif için yönetim düşünme kararı aldı. 15 milyon euro bonservis ile transfer edilen Zaniolo'dan sezon başında 5 milyon kiralama bedeli elde edilmişti. Okan Buruk'un geri dönmesi halinde kullanmayı düşündüğü 24 yaşındaki oyuncu için Juventus'un da kısa süre içinde kiralama teklifiyle Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Fakat sarı-kırmızılılar Zaniolo'yu bu kez tapusu ile vermeyi planlıyor.
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