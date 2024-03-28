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GALATASARAY HABERLERİ: Nelsson gerçeği ortaya çıktı! Meğer Napoli...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da sezon başında yedek kulübesine mahkum olan daha sonra performansıyla dikkat çeken Victor Nelsson futboluyla büyük beğeni topladı. Danimarkalı oyuncunun bu performansı sonrası İtalyan ekibi devreye girdi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ: Nelsson gerçeği ortaya çıktı! Meğer Napoli...

Victor Nelsson'a Napoli'nin talip olma nedeni ortaya çıktı. Uzun zamandır stoper arayan İtalyan ekibi, Davinson Sanchez için Galatasaray maçlarına scoutlar gönderdi.

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GALATASARAY HABERLERİ: Nelsson gerçeği ortaya çıktı! Meğer Napoli...

Ancak Sanchez'in sakat olduğu dönemde forma giyen Nelsson performansıyla dikkat çekti. Sanchez'in 3.2 milyon Euro kazandığı sarı-kırmızılı kulüpte, Danimarkalı oyuncu 1.3 milyon Euro alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Nelsson gerçeği ortaya çıktı! Meğer Napoli...

Sabah'ta yer alan habere göre maaşlar arasındaki farkı da değerlendiren Napoli, Nelsson'a teklif yapma kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Nelsson gerçeği ortaya çıktı! Meğer Napoli...

ÜLKE BASININA KONUŞMUŞTU

Victor Nelsson geçtiğimiz günlerde Galatasaray'daki geleceği ve Napoli'nin ilgisiyle alakalı olarak Danimarka basınına açıklamalarda bulunmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Nelsson gerçeği ortaya çıktı! Meğer Napoli...

Milli takımdan döndüğümde kazanmamız gereken bir şampiyonluk ve bir Süper Kupa var. Bu yüzden buna odaklanacağım" diyen Nelsson, transfer iddialarıyla ilgili şunları kaydetmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Nelsson gerçeği ortaya çıktı! Meğer Napoli...

Çok fazla söylenti olduğunu söyleyebilirim, ister ben olayım ister başka oyuncular olsun. Bunun sıkıcı bir cevap olduğunu biliyorum ama mümkün olduğunca şu anda bulunduğum yere odaklanmaya çalışıyorum.

GALATASARAY HABERLERİ: Nelsson gerçeği ortaya çıktı! Meğer Napoli...

İster milli takım ister Galatasaray olsun, mümkün olduğunca önümdekilere odaklanmaya çalışıyorum. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz. Ama şu anda Galatasaray'da mutluyum. ifadelerinde bulunmuştu.

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