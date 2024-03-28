GALATASARAY HABERLERİ: Nelsson gerçeği ortaya çıktı! Meğer Napoli...

Milli takımdan döndüğümde kazanmamız gereken bir şampiyonluk ve bir Süper Kupa var. Bu yüzden buna odaklanacağım" diyen Nelsson, transfer iddialarıyla ilgili şunları kaydetmişti.

Çok fazla söylenti olduğunu söyleyebilirim, ister ben olayım ister başka oyuncular olsun. Bunun sıkıcı bir cevap olduğunu biliyorum ama mümkün olduğunca şu anda bulunduğum yere odaklanmaya çalışıyorum.

