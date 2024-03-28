GALATASARAY HABERLERİ: Nelsson gerçeği ortaya çıktı! Meğer Napoli...
Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da sezon başında yedek kulübesine mahkum olan daha sonra performansıyla dikkat çeken Victor Nelsson futboluyla büyük beğeni topladı. Danimarkalı oyuncunun bu performansı sonrası İtalyan ekibi devreye girdi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ...
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Ancak Sanchez'in sakat olduğu dönemde forma giyen Nelsson performansıyla dikkat çekti. Sanchez'in 3.2 milyon Euro kazandığı sarı-kırmızılı kulüpte, Danimarkalı oyuncu 1.3 milyon Euro alıyor.
ÜLKE BASININA KONUŞMUŞTU
Victor Nelsson geçtiğimiz günlerde Galatasaray'daki geleceği ve Napoli'nin ilgisiyle alakalı olarak Danimarka basınına açıklamalarda bulunmuştu.
Milli takımdan döndüğümde kazanmamız gereken bir şampiyonluk ve bir Süper Kupa var. Bu yüzden buna odaklanacağım" diyen Nelsson, transfer iddialarıyla ilgili şunları kaydetmişti.
Çok fazla söylenti olduğunu söyleyebilirim, ister ben olayım ister başka oyuncular olsun. Bunun sıkıcı bir cevap olduğunu biliyorum ama mümkün olduğunca şu anda bulunduğum yere odaklanmaya çalışıyorum.
İster milli takım ister Galatasaray olsun, mümkün olduğunca önümdekilere odaklanmaya çalışıyorum. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz. Ama şu anda Galatasaray'da mutluyum. ifadelerinde bulunmuştu.
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