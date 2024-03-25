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Mini kamp start alıyor
Milli rada 5 gün izin yapan Galatasaray'da oyuncular sonunda dinlenme fırsatı buldu. Hafta sonu Florya'da çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım bugün Antalya'nın yolunu tutacak ve Belek'te kamp yapacak. Milli takımlara giden oyuncuların yerine altyapıdan isimler kadroya dahil olacak. Antalya'da 25 -28 Mart tarihleri arasında 3 gün mini kamp yapacak sarı-kırmızılılar, dönüşte de ara vermeyecek. 2 Nisan'da evinde oynayacağı Hatay maçının hazırlıklarını Florya'da sürdürecek.
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