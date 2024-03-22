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Davinson Hatay'da sahada
Sakatlığı nedeniyle ligde oynanan Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyen Davinson Sanchez'e milli ara ilaç gibi gelecek. Kolombiyalı stoperin milli ara sonrasında oynanacak olan Hatayspor mücadelesinde formasına kavuşacağı belirtildi. Galatasaray, sakatlığı tam olarak geçmediği için Davinson'u Kolombiya Milli Takımı'na göndermemişti.
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