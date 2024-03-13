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Galatasaray Çaykur Rizespor maçında rahatsızlanan taraftarın hayatını kaybettiğini açıkladı

Son dakika spor haberleri... Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının devre arasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan taraftarı Selçuk Tuncer'in hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 14:02
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Galatasaray Çaykur Rizespor maçında rahatsızlanan taraftarın hayatını kaybettiğini açıkladı

Çaykur Rizespor karşılaşmasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray taraftarı Selçuk Tuncer'den acı haber geldi.

GALATASARAY'DAN TAZİYE MESAJI

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasarayımızın, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmanın devre arasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan taraftarımız Selçuk Tuncer'in vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, 14 Mart 2024 Perşembe günü Alanya Gürses Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." denildi.

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