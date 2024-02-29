Haberler Galatasaray Aslan kupa avında

Aslan kupa avında

Hakim Ziyech ve Serge Aurier sakatlıkları nedeniyle yok Okan Buruk'un kadroda rotasyona gideceği ifade edildi. RAMS Park’taki karşılaşma saat 20.45’te başlayacak Maç ATV’den şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Aslan kupa avında

G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında bu akşam VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 20.45'te başlayacak. ATV'den şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanacak olan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Tek maç usulüne göre oynanacak karşılaşmada 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalara geçilecek. Uzatmalarda da skor üstünlüğü sağlanmaması durumunda turu geçecek takımı penaltı atışları belirleyecek. Galatasaray turu geçmesi durumunda yarı finalde Trazonspor ile karşılaşacak.

YILDIZLAR DİNLENECEK

Teknik direktör Okan Buruk, bu akşam bazı oyuncularını dinlendirmeyi planlıyor. Süper Lig'de hafta sonu oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasını düşünen tecrübeli çalıştırıcı, Karagümrük karşısında rotasyona gidecek. Derbi öncesinde herhangi bir sakatlık istemeyen ve yoğun fikstürde yorulan oyuncularını dinlendirmeyi düşünen Buruk, birkaç ismi yedeğe çekecek. Tecrübeli teknik adam İcardi, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Davinson Sanchez gibi isimleri yedek başlatmayı planlıyor. Bu arada Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Faslı Hakim Ziyech ile Serge Aurier forma giyemeyecek.

19 RESMİ MAÇTA 12 GALİBİYET

G.Saray ile Fatih Karagümrük, bu akşam oynayacakları maçla birlikte Türkiye Kupası'nda ilk kez rakip olacak. İki takım daha önce Süper Lig'de 19 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 12 kez, kırmızı-siyahlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Ligin ilk yarısında Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı. Bu akşamki maçı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Emin Tuğral yapacak.

G.SARAY - F. KARAGÜMRÜK MUHTEMEL 11'LER

G.Saray: Günay, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Oliveira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Zaha, Vinicius.

F. Karagümrük: Sirigu, Nazım, Biraschi, Salih, Levent, Kourbelis, Rohden, Eysseric, Emre Mor, Feghouli, Lasagna.

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