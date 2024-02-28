Galatasaray'da Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye flaş gönderme! İşte o paylaşım

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin paylaşımı dikkat çekti.

Arjantinli golcü kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Icardi zorlu mücadelenin sona ermesiyle birlikte yaptığı paylaşımda gülen bir aslan fotoğrafı paylaştı.