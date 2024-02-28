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Galatasaray'da Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye flaş gönderme! İşte o paylaşım

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak kupadan elendi. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sarı-lacivertlilerin mağlubiyetinin ardından sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu. Icardi'nin bu paylaşımı sosyal medyada oldukça konuşuldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 09:31
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Galatasaray'da Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye flaş gönderme! İşte o paylaşım

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin paylaşımı dikkat çekti.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye flaş gönderme! İşte o paylaşım

Arjantinli golcü kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Icardi zorlu mücadelenin sona ermesiyle birlikte yaptığı paylaşımda gülen bir aslan fotoğrafı paylaştı.

Galatasaray'da Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye flaş gönderme! İşte o paylaşım

Icardi geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe'ye göndermede bulunmuştu. Tecrübeli golcü yaptığı paylaşımda, "Şampiyonluk için 10 yıldır bekliyorsunuz. İşte şampiyonluk fotoğrafı." ifadelerini kullandı ve son şampiyonluğun görselini paylaşmıştı.

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