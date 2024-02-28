Galatasaray'da Mauro Icardi'den Fenerbahçe'ye flaş gönderme! İşte o paylaşım
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olarak kupadan elendi. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sarı-lacivertlilerin mağlubiyetinin ardından sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu. Icardi'nin bu paylaşımı sosyal medyada oldukça konuşuldu. İşte detaylar...
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Arjantinli yıldız bu paylaşımı, Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarındaki görüntüsü üzerinden TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi hedef aldığı bir paylaşımın ardından yapmıştı.
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