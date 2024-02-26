Haberler Galatasaray Evinde devleşti

Evinde devleşti

Galatasaray bu sezon taraftarı önünde 13'te 13 yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 06:50
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Evinde devleşti

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 13. maçtan da galibiyetle ayrıldı. Ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor. Galatasaray'ın başında evindeki üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam rekorunu kıran Okan Buruk, seriyi 17 maça çıkardı. Ayrıca Lig'de sahasında çıktığı son 30 maçta mağlup olmadı.

30 MAÇTIR NAMAĞLUP

Süper Lig'de taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 30 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 16 Süper Lig müsabakasını kazandı. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 28 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

TARAFTAR İŞBAŞINDA

Sparta Prag'a yenilerek Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray'da oyuncular büyük moral bozukluğu yaşadı. Maçın ardından devreye giren teknik direktör Okan Buruk, "Galatasaray'da hedef bitmez. Herkes lige konsantre olsun" diyerek talebelerini Antalya maçına motive etmeye çalıştı. Bugün de taraftar devreye girecek. Rams Park'ın yine dolacak ve sarı-kırmızılılar, karşılaşma öncesi oyunculara tam destek verecek.

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