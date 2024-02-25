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Aslan'da haber bitmez

Süper Lig'de zirvede şampiyonluk kovalayan sarı-kırmızılı futbolcular, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı da alıp sezonu 3 zaferle kapatmanın planlarını yapıyor. "Prag maçını unutun. G.Saray'da hedef bitmez" diyen Buruk, konsantrasyon istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Aslan'da haber bitmez

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Sparta Prag hezimetinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Çek ekibini İstanbul'da 3-2 mağlup eden sarıkırmızılı ekip rövanş maçını 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Farklı yenilgi eleştirileri de beraberinde getirirken Buruk devreye girdi. Sezonun devam ettiğini belirten başarılı çalıştırıcı, halen önlerinde kazanılacak 3 kupa olduğunu hatırlattı. Futbolcularıyla yaptığı toplantıda "Prag maçını unutun. Antalya maçına odaklanın, Galatasaray'da hedef bitmez" dedi.

CAMİAYA ÇAĞRIDA BULUNDU

Teknik direktör Okan Buruk, camiaya da destek çağrısı yaptı. "Bugüne kadar ne yaptıysak birlikte yaptık. Yine yolumuza birlikte devam edeceğiz" diyen Galatasaray'ın hocası, yarın oynanacak Antalyaspor maçıyla birlikte yeni bir galibiyet serisi hedefliyor. Süper Lig'de güney temsilcisini yenerek liderliği geri almayı planlayan Cimbom, 29 Şubat'ta ise Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e karşı yarı final mücadelesi verecek. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa finali ise 7 Nisan'da Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek.

YENİ SERİ YOLDA

Sparta Prag'a karşı Kaan Ayhan'ın gördüğü kırmızı kartın ardından teslim bayrağını çeken Galatasaray, Avrupa'ya veda ederken galibiyet serisi de sona erdi. Bu süreçte Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep, Samsunspor, Başakşehir, Ankaragücü, Ümraniyespor, Bandırmaspor, Sparta Prag'ı ilk maçta yenen sarıkırmızılı ekip, şimdi yeni bir seri peşinde...

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