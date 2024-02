Rüzgar sert esti sanırım

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, 2-2 sona eren Fenerbahçe- Alanyaspor maçındaki hakem kararlarını eleştirerek, herkesin can derdinde olduğu bir dönemde daha dikkatli olunmasını gerektiğini söyledi. Dünkü sponsorluk töreninde soruları yanıtlayan Öztürk, "Rakibimiz sahada kazanamayınca farklı yaklaşıyor ve bir algı operasyonu yürütüyor. Başkanımızın dediği gibi; şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değil. 20 takım var. Alanyaspor'un teknik direktörü de söyledi, herkes can derdinde... Her meslekte işini iyi yapanlar ve kötü yapanlar vardır" diye konuştu.

MAURO ICARDİ GÜREŞÇİ DEĞİL

Alanya maçında Fenerbahçe'ye 2 tane net verilmeyen kırmızı kart olduğunu iddia eden Metin Öztürk şöyle devam etti: "Bir tane de çok ilginç bir penaltı var. İcardi futbolcumuz biliyorsunuz; güreşçi değil. Fenerbahçeli futbolcuyla bir güreşe katıldı o maçta! O günkü hakem bu güreşin doğru olduğunu düşündü, 4-5 hafta futbolcumuzdan uzak kaldık. Alanyalı oyuncu dokunurken rüzgar biraz herhalde sert esti ki o penaltı verildi. Şampiyonluk yarışımızdaki rakibimiz kendini ümide sevk eden 1 puana tutundu." Ligde zirveye yerleşmelerine mutlu olduklarını da söyledi.

FLORYA'DA GÖNÜL BAĞI VAR

Galatasaray Kulübü ile Aroma firması arasında su sponsorluğu anlaşması imzalandı. RAMS Park'ta gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Aroma Yönetim Kurulu Üyesi Ege Duruk, sarı- kırmızılı kulüple anlaşmalarının 5. yıla girdiğini belirterek, "Başarılardan dolayı 'Florya'nın suyunda ne var' hikayesini bilirsiniz. Florya'nın suyunda Galatasaray ve Aroma'nın gönül bağı var" dedi.

ERYAMAN STADI UYGUN DEĞİL

İkinci Başkan Öztürk, Ligin 26. haftasında MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadı'nda yapacakları maçta saha zemininin sporcu sağlığı açısından önemine değindi. Eryaman Stadı'nın son görüntüsünün futbol oynamaya uygun olmadığına dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti: Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor maçını oynamıştık. Futbolcularımız yeşil yeşil olmuştu. Sporcu sağlığı çok önemli. Saha oynanacak durumdaysa çıkar oynarız, biz her yere gidiyoruz. Buna TFF karar verecektir. Orada oynanır ve sakatlanma olursa vebali o kararı verenlerdedir.