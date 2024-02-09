Haberler Galatasaray Köhn imzayı attı

Köhn imzayı attı

Galatasaray'ın yeni sol beki, İstanbul'a geldi ve 2.5+2 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Köhn imzayı attı

Galatasaray, Hannover'den Derrick Köhn transferini resmi olarak açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada 25 yaşındaki futbolcu için Hannover'e 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli ve bonus ödeneceği bildirildi. Sarı- kırmızılılar ayrıca Köhn ile 2026'ya sözleşme imzalandığını ve sözleşmede uzatma opsiyonunun da yer aldığını duyurdu. Anlaşmaya göre Alman kulübüne bonservis ücretinin haricinde 300 bin euro şarta bağlı bonus ödenecek. 2025-26 sezonu sonuna kadar imzalanan sözleşmede 2028'e kadar opsiyon hakkı Cimbom'da olacak. Köhn bu sezon için 300 bin , gelecek sezon 450 bin, 2025-26 içinse 500 bin euro kazanacak.

FOTOMAÇ'TAN AL HABERİ

Türkiye bir numaralı spor gazetesi Fotomaç, ara transfer döneminde de yaşanan gelişmeleri tüm ayrıntılarına kadar okuyucularına aktardı. Fotomaç, Derrick Köhn'ün Galatasaray'a transferini de "Alman panzeri G.Saray'da" başlığıyla ilk duyuran gazete oldu ve rakiplerine bir kez daha fark attı.

Köhn'ün transferi TFF'ye de iletildi. Kayıtlara göre Alman futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitiyor. Köhn'e 50 bin euro da imza parası verildiği açıklandı.

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