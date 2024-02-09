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Galatasaray'ı tercih etti

Dries Mertens, Suudi Arabistan’dan gelen hatırı sayılır teklifi geri çevirdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Galatasaray'ı tercih etti

Galatasaray'ın başarılı ismi Dries Mertens için İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Belçikalı yıldızın, Galatasaray'da kalmak istediği için Suudi Arabistan'dan gelen büyük bir teklifi geri çevirdiği ifade edildi. Dries Mertens daha önce yaptığı yaptığı açıklamada futbolu Galatasaray'da bırakacağını açıklamıştı.

HEYECANLIYIM

Mertens yaptığı açıklamada, "Bu kariyerimin son sezonu mu olacak? Evet sanırım öyle. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz ama... Bende çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım. Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

2022'de Napoli'den Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Mertens, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 65 maçta 12 gol atıp 10 asist yaptı.

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