Derhal istifa etmeli

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türkiye'nin huzura, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu ve taraftarlar arasında kutuplaşmaya yol açacak davranışlardan kaçınılması gerektiğini söyledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ayrıştırıcı bir dil kullandığını ifade eden ve sert eleştirilerde bulunan Özbek, "Fenerbahçe başkanı olacak kişi Vehbi Koç'un torunu. İyi bir iş hayatı var. Çok zengin bir aileye mensup. Peki böyle bir kişi niye böyle bir kutuplaşmayı, Galatasaraylı veya Fenerbahçeli diye bölünmeyi ve birbirine düşman olmayı teşvik edici söylemler yapıyor?" diye sordu.

15 TEMMUZ'U YAŞADIK

Özbek sözlerine şöyle devam etti: Şimdi Türkiye bulunduğu coğrafi konum ve demografik yapısı itibariyle düşmanları tarafından bölünmeye 'Türk', 'Kürt' diye PKK vasıtasıyla ayrılıkçı kalkışma var. Alevi ve Sünni diye zaman zaman bunu kaşıyan düşmanlarımız var. 'FETÖ'cü olan' veya 'olmayan' diye 15 Temmuz'da kalkışma yaşadık. Türkiye'nin başında böyle belalar varken bir kişi Galatasaray'ı ve Fenerbahçe'yi birbirine düşman ederek hatta sokaklara çağırarak, hatta 'bunları gördüğünüz yerde tokatlayın' ifadeleri gibi ya da 'gördüğünüz yerde fotoğrafını çekin' gibi ifadeler kullanarak niye yapar?

SOKAĞA ÇAĞIRMAK YANLIŞ

O kişi aynı zamanda Türkiye'yi seven, Atatürkçü kimlikten ve etik değerleri yüksek olduğunu ifade ediyor. Peki kardeşim bu değerlere sahipsen niye böyle bir tavır içine giriyorsun? Başkanlığı kötüle, kulübü kötüle; Galatasaray için hiç ağza alınmayacak şekilde ifadeler kullan!.. Türkiye'ye düşman olanların Türkiye'yi bölmek için çeşitli davranış biçimleri var. Acaba ben de diyorum; böyle birisi bir proje mi? Türkiye'yi ne PKK bölebilmiş ne FETÖ bölebilmiş. Türkiye'yi bölmek için yeni bir proje mi deneniyor! 'Galatasaraylı, Fenerli sokağa çıksın' diye çağrılar var. Çok sakıncalı buluyorum.

HERKESLE KAVGALI

Başkan Özbek, Koç'un Kulüpler Birliği Vakfı'nın sezonun ilk toplantısında yaptığı konuşmaya da tepki gösterdi. Özbek "Fenerbahçe başkanı olan kişinin ifadelerine dikkat ettiğinizde hep bir mağduriyet çıkarma, hep bir ağlama hali var. Bir kulübün başkanı, federasyonla kavga ediyor, MHK ile, Tahkim ile kavgalı. Bütün takımlarla kavgalı" diyerek şöyle devam etti:

Kulüpler Birliği Vakfı'nın sezon açılışı toplantısında; "Bu sene şampiyon olmak için, fıtratımda olan ve olmayan, elimden gelen ve gelmeyen her şeyi yapacağım" dedi. Orada 20 tane ayrı takım vardı. Hepsi de Türk futbolu için önemli. 20 takımın da gönlünde şampiyonluk yatar. Böyle bir laf edilir mi? Eğer bu ifadenin arkasında duruyorsa; derhal istifa etmeli.

"BAŞKANLIĞI BIRACAĞINA KAÇ KİŞİ İNANDI?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Divan Kurulu Toplantısı'nda "Haziran ayında yeni bir başkan olacak" açıklamasının hatırlatılması üzerine Özbek, "Kaç kişi inandı; bilmiyorum! Kendisi aslında 'Bu sene başkanlığı bırakacağım, ben şampiyon olayım' demek istiyor. Bu konuşmayı kime söylüyor, muhatabını bulmak da zor. "Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değildir" dedim. Sahada mücadeleni edersin, kazanırsan şampiyon olursun. Kazanamazsan bunu unut. Böyle bir endişeleri var. 10 yıla yakın süredir şampiyon olamamaları travmatik bir durum yaratıyor. Bunun çaresi kavga ederek değil, mücadele etme becerisini daha iyi yönetmekle alakalı" diye konuştu.

TRANSFER DÖNEMİ DAHA BİTMEDİ Bayern Münih yöneticileri sabah 4'e kadar, buradaydı. Çok yoğun bir çalışma, çok güzel bir strateji çerçevesinde bu transfer yapıldı. Erden kardeşimle beraber bir strateji kurduk. Bir telefon trafiği çerçevesinde kademe kademe istediğimiz rakamlara geldi.

30 milyon Euro geldi hadi transfer yapalım gibi bir felsefemiz yok.

Okan hocayı çok başarılı buluyorum. İnşallah Okan hoca ile 5. yıldızı da takarız

Transfer dönemi henüz bitmedi. Transferle ilgili arkadaşlar yoğun çaba sarf ediyor.

Galatasaray Kulübü Başkanı eğer başarısızsa bunu daha önce de yaşadım. İstifa çağrısında bulunulabilir. Bunu yadırgamıyorum. Neticede biz emanet bir görevdeyiz.

SAPMA OLMASA 10 PUAN ÖNDEYDİK

Hakem hatalarının 'Galatasaray lehine' yapıldığı şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldığını kaydeden Dursun Özbek şunları söyledi: Hep bu yönde bir algı peşindeler. Başkanı, yardımcısı, çalışanı, hepsi bu bakış açısında. İncelediğinde şurası çok net, standartlarda bir sapma olmasaydı şu anda biz onların 10 puan önündeydik. Verilen, verilmeyen penaltılar, gösterilen kartlar dikkate alındığında bu ortaya çıkıyor. Bütün bunlar dikkate alındığında asıl mağdurun Galatasaray olduğunu herkesin kabul etmesi gerekiyor. Algıyla ilgili çalışan tek kulüp Fenerbahçe. Göğsünü gere gere de bizim yaptığımızı söylüyor.

SAHADA YARIŞALIM

Türkiye'nin huzura, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirten ve Koç'a çağrıda bulunan Özbek, "Onun için ben kendisine bu huzuru bozucu, Türkiye'nin birlik ve beraberliğine kasteden davranış biçimi içerisinde olmamasını tavsiye ediyorum. Biz Galatasaray ve Fenerbahçe olarak mücadelemizi, bilek güreşimizi sahalarda yapalım" ifadesini kullandı.

SEÇİMDE EMANETİ TESLİM EDECEĞİM

Görevde oldukları süre içinde gereğini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Özbek, "2024'te emaneti teslim edeceğimiz bir seçim dönemine geliyoruz. Galatasaray'a önümüzdeki dönemin hayırlı olması ve bu dönemde yapılan işlerin bir tık daha üste taşınması için yeni gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum" diyerek veda sinyali verdi.