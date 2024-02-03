GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'a övgü dolu sözler! "Adam yönetme sanatı"

Öyle olmadı… Dolu ve coşkulu bir Anadolu deplasmanında rakibin iştahını kesmek için yapılması gerekeni bu sezon en erken bulduğu gollerle kesti G.Saray.

Önce kornerden gelen gol ve kendini her gün geliştiren Barış Alper Yılmaz'ın bitiriciliğiyle… Skoru bulmak kadar skoru tutmak da mühim.