Haberler Galatasaray Kiralama izni verilmedi

Kiralama izni verilmedi

G.Saray, 32 yaşındaki forvet Cedric Bakambu için Real Betis'in yaptığı kiralama teklifini kabul etmedi. Sarı-kırmızılıların Al-Nasr kulübünden 700 bin euro karşılığında renklerine kattığı Bakambu için, İspanyol ekibinin bonservisli bir teklifte bulunması bekleniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kiralama izni verilmedi

G.Saray, 32 yaşındaki forvet Cedric Bakambu için Real Betis'in yaptığı kiralama teklifini kabul etmedi. Sarı-kırmızılıların Al-Nasr kulübünden 700 bin euro karşılığında renklerine kattığı Bakambu için, İspanyol ekibinin bonservisli bir teklifte bulunması bekleniyor.

BAKAMBU ÇEYREK FİNALDE

G.Saray'ın Afrika Kupası'nda yer alan oyuncularından Cedric Bakambu'nun Milli Takımı Demokratik Kongo, Afrika Kupası'nda Mısır'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Demokratik Kongo ile Gine 2 Şubat Cuma günü TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.

DİĞER
Son dakika haberleri: Adana Demirspor’da yaprak dökümü! Murat Sancak resmen açıklamıştı: Ertaç Özbir ve Badou Ndiaye’nin yeni takımları belli oldu…
CHP'li belediyenin usulsüzlük kervanına İBB'ye bağlı İSKİ de katıldı! Ölüm villalarında parsel oyunu: 76 yerine 106 ev
İngilizlerin Batshuayi teklifi belli oldu!
Real Madrid'in yıldızı Aslan oluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'a 10 numara transfer!
G.Saray'a Arjantinli sol bek!
METEOROLOJİ TARİH VERDİ: SICAKLIKLAR YÜKSELECEK |🌡30 Ocak hava durumu
Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde? 29 Ocak
DEPREM SON DAKİKA! Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 30 Ocak son depremler listesi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bugün kimin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? 07:49
Getafe evinde kazandı! Getafe evinde kazandı! 01:17
Getafe evinde kazandı! Getafe evinde kazandı! 01:16
Roma deplasmanda kazandı! Roma deplasmanda kazandı! 01:16
Roma deplasmanda kazandı! Roma deplasmanda kazandı! 01:15
G.Saray'a Arjantinli sol bek! G.Saray'a Arjantinli sol bek! 00:51
Daha Eski
Icardi'ye yapılan müdahale penaltı mı? Icardi'ye yapılan müdahale penaltı mı? 00:51
Buruk'tan transfer açıklaması! Buruk'tan transfer açıklaması! 00:51
Real Madrid'in yıldızı Aslan oluyor! Real Madrid'in yıldızı Aslan oluyor! 00:51
Abdullah Avcı: Transfer zor... Abdullah Avcı: Transfer zor... 00:51
G.Saray evinde hata yapmadı! G.Saray evinde hata yapmadı! 00:51
Bolu deplasmanda kazandı! Bolu deplasmanda kazandı! 00:50