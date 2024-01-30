Kiralama izni verilmedi

G.Saray, 32 yaşındaki forvet Cedric Bakambu için Real Betis'in yaptığı kiralama teklifini kabul etmedi. Sarı-kırmızılıların Al-Nasr kulübünden 700 bin euro karşılığında renklerine kattığı Bakambu için, İspanyol ekibinin bonservisli bir teklifte bulunması bekleniyor.

BAKAMBU ÇEYREK FİNALDE

G.Saray'ın Afrika Kupası'nda yer alan oyuncularından Cedric Bakambu'nun Milli Takımı Demokratik Kongo, Afrika Kupası'nda Mısır'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi. Demokratik Kongo ile Gine 2 Şubat Cuma günü TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.